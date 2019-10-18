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Империя зла
Марк Цукерберг выступил перед студентами с речью о свободе слова. Задавать вопросы им было запрещено.
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danilov 19 Октября 2019 в 09:44:22
Студентам, которые пришли послушать речь о свободе слова, запретили задавать Цукербергу вопросы. Об этом сообщил один из присутствовавших студентов факультета журналистики Джорджтауна. По словам журналистки Кары Суишер из издания Recode, вопросы отобрали заранее. «Как бы свобода слова», — пишет Суишер. При этом, как она отмечает, нет оснований считать, что это было решение самого Цукерберга.
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