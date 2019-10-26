Медведев упрекнул США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС

Цитата: Walter от

Цитата: строитель от

Значит в мае и узбеки примкнут к ЕАЭС Значит в мае и узбеки примкнут к ЕАЭС хуй примкнут. Они ж не дебилы.

Они будут не таковыми если под пиндосов лягут.А так у " суверенного " государства - есть выбор.А под жернова попадет по любасу.