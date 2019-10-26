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Империя зла
Медведев упрекнул США в неконкурентной борьбе с ЕАЭС
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danilov 26 Октября 2019 в 14:51:34
«Один из министров, находящийся в Узбекистане, из Соединенных Штатов Америки, я уж не помню даже какой из министров, их там много, сказал, что сотрудничество между Евразийским Союзом и Узбекистаном затруднит присоединение Узбекистана к ВТО.
Что тут можно сказать, это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы.»

По мнению премьера, такое странно слышать от американских чиновников, которая всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет торговые войны и дезорганизует международный торговый оборот.

Вместе с этим, Премьер-министр Казахстана предложил разработать план поэтапной отмены роуминга для стран-членов ЕАЭС
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  строитель 26.10.2019 в 15:02:04   # 734082
Значит в мае и узбеки примкнут к ЕАЭС
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  alpha_portal 26.10.2019 в 15:40:37   # 734086
Да нахрен этот еаэс не нужен.
Филькина грамота это все. С тех пор как еаэс ввели все в зоне еаэс перестали ориентироваться на внешний рынок, а во внутреннем рынке требования низкие, а пошлины исскувственные. Для стабилизации и выгоды определенной среды. Очевидно же что не в состоянии конкурировать с другими государствами. Нам вобще нифига от этого еаэс нет. Ни авто нормальное пригнать по приемлемой цене, ни нормальных своих помидоров по-дешевле купить. Или 0отябы с Узбекистана. Все перекрыли и искувственно тянут цены вверх. Короче это диванная моя аналитика сугубо и чрезвычайно субъективная.
Скорее я во многом ошибаюсь. Но с тех пор как ввели еаэс легче не стало обычным людям. Обложили народ только кредитами и втюхивают одноразовое авто потребителю...
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  Walter 26.10.2019 в 17:09:44   # 734088
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  Рамзес 26.10.2019 в 17:23:55   # 734089
Цитата: Walter от 26.10.2019 11:09:44
Цитата: строитель от 26.10.2019 09:02:04
Значит в мае и узбеки примкнут к ЕАЭС
хуй примкнут. Они ж не дебилы.

Они будут не таковыми если под пиндосов лягут.А так у " суверенного " государства - есть выбор.А под жернова попадет по любасу.
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  Walter 27.10.2019 в 00:03:23   # 734094
Цитата: Рамзес от 26.10.2019 11:23:55
Цитата: Walter от 26.10.2019 11:09:44
Цитата: строитель от 26.10.2019 09:02:04
Значит в мае и узбеки примкнут к ЕАЭС
хуй примкнут. Они ж не дебилы.

Они будут не таковыми если под пиндосов лягут.А так у " суверенного " государства - есть выбор.А под жернова попадет по любасу.
до чего момента не подкем.
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