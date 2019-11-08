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Империя зла
США потребовали от Южной Кореи увеличить плату за "защиту территории"
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danilov 08 Ноября 2019 в 09:08:03
Увеличить плату за содержание войск потребовали от Южной Кореи власти США на переговорах в Сеуле, 7 ноября сообщает газета «Чосон ильбо».

Американская сторона потребовала включить в расходы стоимость размещения военных в соседних регионах и выставила счет на 4,7 млрд долларов.

Запрошенная американцами плата в 5 раз больше чем та, которая сейчас Южная Корея отдает за размещение военнослужащих армии США. Сеул ответил, что не готов платить такую сумму.

По словам старшего советника госдепартамента США по переговорам и соглашениям в области безопасности Джеймса Дехарта, американский президент считает, что южнокорейские власти должны больше финансировать усилия американцев по обеспечению безопасности на полуострове.

Напомним, в марте Южная Корея и США подписали 10-е соглашение о плате за размещение войск США на полуострове на сумму около 1,18 млрд долларов.

https://regnum.ru/news/polit/2770339.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 08.11.2019 в 10:49:35   # 734926
Лорд повысил налоги простолюдинину и указал его место? Ну а как они хотели? Думали базы там просто так стоят и их защищают? Объединяйтесь уже с Северной Кореей и боритесь за свою независимость, пора понять, что у США нет друзей и врагов, но есть цели. Завтра вы можете стать Ираком (как-то неоднозначно вышло ).
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