США потребовали от Южной Кореи увеличить плату за "защиту территории"

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danilov 08 Ноября 2019 в 09:08:03
Американская сторона потребовала включить в расходы стоимость размещения военных в соседних регионах и выставила счет на 4,7 млрд долларов.
Запрошенная американцами плата в 5 раз больше чем та, которая сейчас Южная Корея отдает за размещение военнослужащих армии США. Сеул ответил, что не готов платить такую сумму.
По словам старшего советника госдепартамента США по переговорам и соглашениям в области безопасности Джеймса Дехарта, американский президент считает, что южнокорейские власти должны больше финансировать усилия американцев по обеспечению безопасности на полуострове.
Напомним, в марте Южная Корея и США подписали 10-е соглашение о плате за размещение войск США на полуострове на сумму около 1,18 млрд долларов.
https://regnum.ru/news/polit/2770339.html
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