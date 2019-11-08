Макрон заявил о смерти мозга НАТО
danilov 08 Ноября 2019 в 09:20:04
Quote:
Макрон заявил о смертт мозга НАТО
Данилов даже пишет с акцентом!.
Как в анекдоте- "Запомните дэти, слово "лук" пишется через "ю", а слово "люк" через "у".
на тэлэфонэ не удобно печатать
Поспорили как-то между собой органы человеческого тела - кто из них
главнее.
Мозг высокомерно говорит: «Я самый главный! Я всегда всем командую и
управляю! Без меня вы бы ничего не могли делать! »
Тут откликаются глаза: « А вот и нет - мы главнее! Мы тебе, мозг, всю
информацию поставляем постоянно, без нас ты бы пропал совсем, командир
хренов! »
Сердце обижено подало голос: «Неужели не понятно, что главнее всех я! Я
вам все время кровь с кислородом качаю! Да без меня вы бы все просто
задохнулись, гады неблагодарные! »
Желудок возмущенно: «Ну даете!.. Да если бы я вам пищу не переваривал и
энергию регулярно не поставлял - что бы вы делали все?! Я главнее! »
Все кричат, галдят...
Легкие, печень, даже спинной мозг - все себя главными считают.
И вот заговорила до этого скромно молчавшая жопа: « Да что там спорить!
Всех главнее в организме я! »
Возмутились тут все остальные органы - как же так, что за наглость!
Мы-то и днем, и ночью трудимся не переставая, а эта нахалка работает раз
в день пять минут и заявляет, что она самая главная!!! Кто угодно, но
только не ты, жопа, у нас главная!
Послушала жопа их всех и злорадно так говорит: «Ладно, помотрим...! »
И начала жопа работать.
Первую неделю она не срала. Вообще. Напряглась вся, скукожилась изо всех
сил и не выпускала дерьмо из организма. Все трудолюбиво работают,
стараются, а эта выскочка очко сжала и отравляет своей работой весь
трудовой организм.
Плохо. Совсем плохо. Стал организм вонять, роптать и загибаться от
переизбытка дерьма.
А хитрая жопа сменила тактику.
И следующую неделю срала не переставая.
Только рот что-нибудь вкусненькое для желудка проглотит, а жопа - раз! -
и все это на фиг из организма. Работает, старается! И так всю неделю -
что ни съестся, все в унитаз прямым ходом, без усваивания и
переваривания!
Ослабел организм совсем от этого. Мозг плохо думает, желудок что-то
бурчит, сердце тоже бьется неровно. И под конец второй недели взмолились
все органы, стали хором жопе говорить: «Все, жопа, согласны! Сдаемся -
ты у нас, жопа, самая главная! Только перестань работать! »
Мораль истории такова: Иногда, чтобы стать начальником, совсем не
обязательно круглосуточно работать. Достаточно немного посидеть в
дерьме.
Поэтому каждая жопа может стать начальником.
И плохо, когда такой начальник работает не пять минут в день...
Впрочем, не все начальники - жопы, да и каждый может сделать из этой
истории свой вывод...