Новые власти Боливии освободили военных от ответственности за применение силы в ходе беспорядков

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danilov 18 Ноября 2019 в 12:04:27
"МКПЧ предупреждает о президентском указе номер 4078 о действиях вооруженных сил в Боливии, который был издан 15 ноября. Его цель - освободить от ответственности служащих ВС, которые участвуют в операциях по восстановлению порядка", - говорится в сообщении.
По мнению комиссии, указ "не отвечает международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления" протестов, сопровождающихся беспорядками. "МКПЧ осуждает любые административные меры правительства Боливии, которые покушаются на право, правду, правосудие и международные нормы в области прав человека, особенно в контексте действий ВС в ходе социальных протестов", - добавили правозащитники.
В указе, подписанном временными президентом Боливии Жанин Аньес, говорится, что "служащие ВС, которые участвуют в операции по восстановлению стабильности и порядка, будут освобождены от уголовной ответственности, когда во время исполнения своих конституционных обязанностей действуют в целях защиты или из необходимости с учетом соблюдения принципов законности, необходимости и соразмерности".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7136129
А что так можно было? (С)
Комментарии, по рейтингу, по дате
Можно даже сжигать людей живьём, лишь бы это было в специально отведённом для этого месте.
Сарказм конечно, но вот такие времена, такая демократия нынче.