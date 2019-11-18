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Империя зла
Новые власти Боливии освободили военных от ответственности за применение силы в ходе беспорядков
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danilov 18 Ноября 2019 в 12:04:27
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. Временное правительство Боливии издало указ, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности военных за применение силы во время беспорядков. Об этом сообщила Межамериканская комиссия по правам человека (МКПЧ) в Twitter.

"МКПЧ предупреждает о президентском указе номер 4078 о действиях вооруженных сил в Боливии, который был издан 15 ноября. Его цель - освободить от ответственности служащих ВС, которые участвуют в операциях по восстановлению порядка", - говорится в сообщении.

По мнению комиссии, указ "не отвечает международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления" протестов, сопровождающихся беспорядками. "МКПЧ осуждает любые административные меры правительства Боливии, которые покушаются на право, правду, правосудие и международные нормы в области прав человека, особенно в контексте действий ВС в ходе социальных протестов", - добавили правозащитники.

В указе, подписанном временными президентом Боливии Жанин Аньес, говорится, что "служащие ВС, которые участвуют в операции по восстановлению стабильности и порядка, будут освобождены от уголовной ответственности, когда во время исполнения своих конституционных обязанностей действуют в целях защиты или из необходимости с учетом соблюдения принципов законности, необходимости и соразмерности".

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7136129

А что так можно было? (С)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 18.11.2019 в 21:44:13   # 735417
Если ты приходишь с лозунгами «Мы за демократию, и против коррупции», то практика показывает что можно.
Можно даже сжигать людей живьём, лишь бы это было в специально отведённом для этого месте.
Сарказм конечно, но вот такие времена, такая демократия нынче.
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