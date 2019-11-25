Хлора в Думе не было

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danilov 25 Ноября 2019 в 11:10:44
Так вот ученый обвиняет свое руководство в подлоге и фальсификации. В заключении ОЗХО говорилось, что Асад забросал город баллонами с хлором.
Учёный сетует, мы ж, мол, черным по белому написали, что нашли молекулы, содержащие хлор, вплоть до домашней «хлорки» в количестве 1-2 частиц на миллиард. Ну, то есть, ничтожно мало.
Также из отчета почему-то выкинули заключение экспертов по судебной токсикологии о том, что симптомы «жертв» на видеороликах «Белых касок» ничего общего не имеют с отравлением любыми хлорными соединениями.
А еще в отчете значилось, что баллоны с хлорными газом оказались в домах с проломленными крышами в результате бомбардировки. Так вот они вообще не содержали следов газа. И в дома эти попали не с неба, по мнению экспертов, работавших на месте. Но это в отчет тоже не включили.
https://www.repubblica.it/esteri/2019/11/24/news/wikileaks_la_verita_sull_attacco_chimico_a_douma_in_siria-241742122/
https://download.repubblica.it/pdf/2019/esteri/douma_report.pdf