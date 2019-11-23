Агенты Путина против агентов Путина

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danilov 25 Ноября 2019 в 11:34:56
В электронной переписке нашлись сообщения от госсекретаря США Майка Помпео адвокату Трампа Руди Джулиани. В соответствии с опубликованной информацией юрист обращался к нему за помощью в проведении очерняющей кампании против посла США.
В документах Государственного департамента США указано, что госсекретарь Майк Помпео встречался с Джулиани перед отзывом Мари Йованович с поста посла США в Украине.
Документы подтверждают, что Помпео дважды говорил с Джулиани по телефону 27 и 29 марта.
Также в одном из электронных писем, датированном 28 марта 2019 года, приведен список телефонных звонков, которые должен был сделать Помпео – среди них также были номера адвоката Джулиани и члена палаты представителей Девин Нуньес.
Также опубликовано письмо от 5 апреля в Госдепартамент от шести бывших послов США в Украине, включая временного поверенного Уильяма Тейлора, в котором они выражают обеспокоенность в связи с «нападками» на Йованович.
https://www.nytimes.com/2019/11/23/us/politics/pompeo-trump-ukraine-impeachment.html
https://www.americanoversight.org/wp-content/uploads/2019/11/AO_State_Ukraine_Docs_11-22.pdf
Джулиани заявил, что хранит компромат на семью Байденов
Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что хранит компрометирующие материалы на семью Байденов, которые будут опубликованы в случае его «исчезновения».
Ранее Джулиани заявил, что если в случае необходимости Трамп решит «пожертвовать» им, то он располагает некой «страховкой» на случай такого сценария.
«Заявление, которые я несколько раз делал по поводу наличия страховки, на случай если буду принесен в жертву, (было сказано) с сарказмом и относится к документам в моем сейфе о четырех десятилетиях извлечения семьей Байденов финансовой выгоды из служебного положения. Если я исчезну, они (документы) незамедлительно появятся…» – написал Джулиани в Твиттере.
Rudy Giuliani says he's not afraid of being indicted, labels Joe Biden a 'liar'
Трамп влиянии на опросы
Опросы сейчас развернулись в сторону очень сильного неприятия импичмента, особенно в неопределившихся штатах. 75% к 25%. Спасибо вам!
Демократы своими слушаниями по импичменту повышают популярность Трампа:
1) число людей, одобряющих деятельность Трампа уже превышает число людей, которые не одобряют его деятельность
2) если бы выборы состоялись сегодня, то Трамп выиграл бы практически у любого демократа
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