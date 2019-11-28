Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

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jumanjiqz 28 Ноября 2019 в 12:37:46
Одобренная ранее обеими палатами Конгресса США законодательная инициатива требует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в этом специальном административном районе КНР и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за нарушение там прав человека. Китайские власти ранее выразили США решительный протест в связи с одобрением законопроекта.
Помимо этого, американский лидер подписал закон, "запрещающий экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг", направленный на обеспечение того, чтобы американские спецсредства для разгона демонстрантов не использовались местными правоохранителями. "Я подписал эти законы из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину и жителям Гонконга. Они (законы - прим. ТАСС) вводятся в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех", - говорится в заявлении Трампа.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7215843
Китай пригрозил США контрмерами из-за закона, связанного с Гонконгом
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Китая в ответ на новый американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" пригрозило США контрмерами.
Китайское внешнеполитическое ведомство назвало новые законы "неприкрытым гегемонистским поведением" и серьезным вмешательством во внутренние дела Китая.
"Мы советуем США не стоять на своем, иначе Китаю придется предпринять серьезные контрмеры, всю ответственность за последствия от которых должны будут понести США", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
https://ria.ru/20191128/1561691131.html
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