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Империя зла
Китай назвал обвинения Помпео против Huawei и ZTE "токсичной ложью"
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danilov 04 Декабря 2019 в 09:28:46
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала "токсичной ложью" заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что китайские компании Huawei и ZTE занимаются кражей интеллектуальной собственности и представляет угрозу для инфраструктуры Евросоюза.

"То, что говорит господин Помпео – токсичная ложь. Господин Помпео заявляет, что Huawei занимается кражей интеллектуальной собственности в Израиле, Великобритании и в США, но мы спрашивали бесконечное число раз, и американская сторона отклонялась от ответа на этот вопрос бесконечное число раз, потому что у них нет ответа. По состоянию на сегодняшний день, ни одна страна, ни одна компания, ни одно индивидуальное лицо нет могут предоставить доказательств того, что Huawei представляет для них угрозу безопасности", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 04.12.2019 в 22:12:08   # 736343
Quote:
По состоянию на сегодняшний день, ни одна страна, ни одна компания, ни одно индивидуальное лицо нет могут предоставить доказательств того, что Huawei представляет для них угрозу безопасности",
Наивные! Время предоставления доказательств кануло в Лету. Найли лайкли-вот новый юридический столп западной политики.
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