О возможной войне в космосе

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danilov 05 Декабря 2019 в 14:50:44
По словам президента, американская сторона открыто планирует в космосе боевые операции. Он уточнил, что США ускоренно создают космические силы.
«В рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки», — сказал он на совещании по развитию ВМФ.
Путин подчеркнул, что Россия против милитаризации космоса, однако ситуация требует «повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасти в целом».
В мае глава государства сообщил, что за последние шесть лет была проведена работа по совершенствованию российской орбитальной группировки и космических аппаратов военного и двойного назначения. По его словам, ее состав был обновлен практически на 80 процентов и увеличен в полтора раза.
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