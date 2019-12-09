 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Россию лишили права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 09 Декабря 2019 в 17:15:46
В Париже, 9 декабря, исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял окончательное решение о четырехлетних санкциях для российских спортсменов.

Российскую сборную лишили права участвовать в крупных международных турнирах, в том числе летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и чемпионатов мира, а также паралимпиады. Кроме того, в РУСАДА сообщили, что на это время Россия лишится права проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

Решение исполкома вступит в силу 1 января 2020 года.

Напомним, после того, как WADA нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия» Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года.

РУСАДА сообщило, что спортсменов из России допустят к Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна. Однако, как писал ранее сайт kp.ru, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, что такого не произойдет «ни при каком условии». Он заявил, что в крайнем случае сборная будет представлять ОКР.

https://www.kp.ru/online/news/3699047/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Беня Ладен 09.12.2019 в 17:59:38   # 736571
Нужно быстрей бежать некоторым российским "спортсменам" бежать петь гимн под белым флагом в колленно-локтевой под позе, может хозяин им даст долларов с барского стола в виде рекламных контрактов.
поощрить (2) | покарать (2)
  Максимыч 09.12.2019 в 18:07:14   # 736572
Зато "крымих". За все надо платить.

З.ы. Ну, давай вата, минусуй. Минусуй, не минусуй, все равно получишь ....
поощрить (1) | покарать (4)
  строитель 09.12.2019 в 18:08:54   # 736573
Все олимпиады и чемпионаты мира без сборной России это первенства водокачки
поощрить (6) | покарать
  строитель 09.12.2019 в 18:11:26   # 736574
Цитата: Максимыч от 09.12.2019 12:07:14
Зато "крымих". За все надо платить.

З.ы. Ну, давай вата, минусуй. Минусуй, не минусуй, все равно получишь ....


Все верно! Крым наш ! И на хую вертели всех кто не согласен
поощрить (10) | покарать
  старик 09.12.2019 в 18:47:46   # 736575
Quote:
Зато "крымих". За все надо платить.
А как же тезис "спорт вне политики"? Значит отстранение все таки не по допингу? Вот что странно в этой истории с допингом: жрут ВСЕ! Я вообще не понимаю спортсменов, которые выходят на старт точно зная, что десяток-полтора их соперников жрут этот самый допинг "по медицинским показателям", и молчат! Покорно становятся на старт, покорно проигрывают, но только услышав абсолютно недоказуемые претензии к российским спортсменам, тут же начинают вопить о "чистоте спорта". При этом сами ТОЧНО едят допинг, который просто еще не внесли в список запрещенных. Так может просто снять все ограничения и пусть фармацевтические компании соревнуются между собой, а спортсмены пусть принимают или не принимают допинг как данность. Ведь всему миру известно, что американцы просто не пускают ВАДА вских офицеров в свои НБА, в американский футбол,и по моему в НХЛ. И это никого не беспокоит! Вернее ВАДА просто бздит возбухать против всесильной Америки. Беня Ладен Вы то прекрасно знаете, что Россия никогда и ни перед кем в коленно локтевой позе не стояла, так что Ваше злорадство неуместно.
поощрить (3) | покарать
  NBE 09.12.2019 в 19:05:46   # 736582
Любые спортивные соревнования международного уровня, это конкурс лицемерия, соревнования фарм компании, и сейчас настал пик этого лицемерия, когда Россию выкидывают только по политическим мотивам. Я думаю нужно полностью отказаться от всяких олимпиад, а для развития здоровья нации нужно создавать бесплатные (или с символической платой) тренажерные залы, бассейны, стадионы. Текущий профессиональный спорт перевести чисто на экономические рельсы, с полным самоокупанием, как профессиональный бокс, потому что мы смотрим на них как на клоунов в цирке, и к здоровому образу жизни он отношение не имеет. Насчет Крыма, вы не сравниваете Крым и Олимпиаду, Крым как стратегическая точка на порядок важнее любой олимпиады.
поощрить (1) | покарать
  Пастафариан 09.12.2019 в 19:05:51   # 736583
поощрить | покарать
  alpha_portal 09.12.2019 в 19:43:55   # 736584
что это напоминает. помоему в истории что то уже было.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь