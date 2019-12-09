Россию лишили права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года

Цитата: Максимыч от

Зато "крымих". За все надо платить.



З.ы. Ну, давай вата, минусуй. Минусуй, не минусуй, все равно получишь .... Зато "крымих". За все надо платить.З.ы. Ну, давай вата, минусуй. Минусуй, не минусуй, все равно получишь ....

Все верно! Крым наш ! И на хую вертели всех кто не согласен