Россию лишили права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года

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GoodZone 09 Декабря 2019 в 17:15:46
Российскую сборную лишили права участвовать в крупных международных турнирах, в том числе летних Олимпийских играх 2020 года в Токио и чемпионатов мира, а также паралимпиады. Кроме того, в РУСАДА сообщили, что на это время Россия лишится права проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
Решение исполкома вступит в силу 1 января 2020 года.
Напомним, после того, как WADA нашло в базе данных московской лаборатории допинговые «несоответствия» Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации отстранить российскую сборную от участия в международных соревнованиях на четыре года.
РУСАДА сообщило, что спортсменов из России допустят к Олимпиаде под нейтральным флагом и без гимна. Однако, как писал ранее сайт kp.ru, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, что такого не произойдет «ни при каком условии». Он заявил, что в крайнем случае сборная будет представлять ОКР.
https://www.kp.ru/online/news/3699047/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Беня Ладен 09.12.2019 в 17:59:38 # 736571
З.ы. Ну, давай вата, минусуй. Минусуй, не минусуй, все равно получишь ....
Цитата: Максимыч от 09.12.2019 12:07:14
Зато "крымих". За все надо платить.
З.ы. Ну, давай вата, минусуй. Минусуй, не минусуй, все равно получишь ....
Зато "крымих". За все надо платить.
З.ы. Ну, давай вата, минусуй. Минусуй, не минусуй, все равно получишь ....
Все верно! Крым наш ! И на хую вертели всех кто не согласен
Зато "крымих". За все надо платить.А как же тезис "спорт вне политики"? Значит отстранение все таки не по допингу? Вот что странно в этой истории с допингом: жрут ВСЕ! Я вообще не понимаю спортсменов, которые выходят на старт точно зная, что десяток-полтора их соперников жрут этот самый допинг "по медицинским показателям", и молчат! Покорно становятся на старт, покорно проигрывают, но только услышав абсолютно недоказуемые претензии к российским спортсменам, тут же начинают вопить о "чистоте спорта". При этом сами ТОЧНО едят допинг, который просто еще не внесли в список запрещенных. Так может просто снять все ограничения и пусть фармацевтические компании соревнуются между собой, а спортсмены пусть принимают или не принимают допинг как данность. Ведь всему миру известно, что американцы просто не пускают ВАДА вских офицеров в свои НБА, в американский футбол,и по моему в НХЛ. И это никого не беспокоит! Вернее ВАДА просто бздит возбухать против всесильной Америки. Беня Ладен Вы то прекрасно знаете, что Россия никогда и ни перед кем в коленно локтевой позе не стояла, так что Ваше злорадство неуместно.
Пастафариан 09.12.2019 в 19:05:51 # 736583
Цитата: строитель от 09.12.2019 12:11:26
Все верно! Крым наш ! И на хую вертели всех кто не согласен
Цитата: Максимыч от 09.12.2019 12:07:14
Зато "крымих". За все надо платить.
З.ы. Ну, давай вата, минусуй. Минусуй, не минусуй, все равно получишь ....
Зато "крымих". За все надо платить.
З.ы. Ну, давай вата, минусуй. Минусуй, не минусуй, все равно получишь ....
Все верно! Крым наш ! И на хую вертели всех кто не согласен
alpha_portal 09.12.2019 в 19:43:55 # 736584