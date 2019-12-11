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Империя зла
МИД КНР: Китай выступает решительно против политизации спорта
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danilov 11 Декабря 2019 в 09:07:10
10 декабря на очередной ведомственной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила о том, что Китай решительно протестует против политизации спорта, и одновременно с этим выступает за защиту законных прав и интересов «чистых» спортсменов разных стран, призывает к защите справедливости, беспристрастности и чистоты международных спортивных соревнований.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) единогласно принял решение о лишении России на 4 года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и Чемпионатах мира, включая запрет на проведение таких мероприятий и подачу заявок на их проведение.

Комментируя решение WADA, Хуа Чуньин отметила, что «Китай обратил пристальное внимание на решение WADA и ответ России. РФ является важным членом международного олимпийского сообщества. В России множество высококвалифицированных профессиональных атлетов, которые внесли позитивный вклад в дело Олимпийского движения».

«Китайское правительство уделяет непрестанное внимание борьбе с допингом, а также придерживается "нулевой" терпимости в отношении данного вопроса», – подчеркнула дипломат.

http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20191210/391741.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 11.12.2019 в 09:17:22   # 736701
и это говорят те, кто засудил половину спортсменов в пекине08?
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  Андроновец 11.12.2019 в 09:18:55   # 736702
Китай: Мы против, но мы за!
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