МИД КНР: Китай выступает решительно против политизации спорта

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danilov 11 Декабря 2019 в 09:07:10
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) единогласно принял решение о лишении России на 4 года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и Чемпионатах мира, включая запрет на проведение таких мероприятий и подачу заявок на их проведение.
Комментируя решение WADA, Хуа Чуньин отметила, что «Китай обратил пристальное внимание на решение WADA и ответ России. РФ является важным членом международного олимпийского сообщества. В России множество высококвалифицированных профессиональных атлетов, которые внесли позитивный вклад в дело Олимпийского движения».
«Китайское правительство уделяет непрестанное внимание борьбе с допингом, а также придерживается "нулевой" терпимости в отношении данного вопроса», – подчеркнула дипломат.
http://russian.cri.cn/news/homeList/380/20191210/391741.html
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Андроновец 11.12.2019 в 09:18:55 # 736702