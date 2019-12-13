Геноцид армян принят

danilov 13 Декабря 2019 в 12:25:15
Американский конгресс официально признал факт геноцида армян в Османской империи. Отношения Турции и США продолжает страшно лихорадить.
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/senate-adopts-resolution-recognising-armenian-genocide-191212181131178.html
А геноцид индейцев кто то принял???)
Книга есть Аршалуйс Мартиканян "Растерзанная Армения". Она вроде как выжила во время геноцида, перебралась в США и написала там книгу. Вопрос конечно неоднозначный и болезненный... В Ереване музейный комплекс есть, туда всех политиков возят в обязательном порядке, каждый армянин свято уверен, что Арарат турецкий временно и наступит час Х... есть даже история: В 20-х годах прошлого века Турция неоднократно выражала протест по поводу того, почему советская Армения поместила на свой герб гору, которая ей не принадлежит. В ответ на это нарком иностранных дел СССР Георгий Чичерин заявил: «А почему на флаге Турции помещён полумесяц? Луна ведь ей тоже не принадлежит». Факты массовых убийств безусловно были, но Армения, на мой взгляд многократно завышает эти цифры, нужно учитывать и тот факт, что было нестабильное время - война, крушение империй, приход к власти младотурков, революция, есть религиозный аспект, кроме того пострадали не только армяне... В общем можно сделать вывод - если всех уничтожили, как США аборигенов-индейцев (осталось немного в резервациях) - нет геноцида, не в чем каяться и просить прощения, не всех уничтожили - лови геморрой на долгие годы, причем валить тебя будут те, кто геноцидом занимался более основательно, т.е. все те же США...
Не купили бы С-400, не было бы геноцида, а раз купили значит есть! И вот эта страна считает себя великой! Клоуны!
Цитата: старик от 13.12.2019 13:27:37
Не купили бы С-400, не было бы геноцида, а раз купили значит есть! И вот эта страна считает себя великой! Клоуны!
Не купили бы С-400, были бы "предателями, воткнувшими нож в спину","убийцами русских летчиков", а Эрдоган - спонсирующим террористов и наживающимся на кровавой нефти с Сирии ( колонны бензовозов сына Эрдогана, показанные по всем центральным каналам РФ)..купили С-400, и уже партнеры,и нефть сразу не кровавая, а экологически чистая, а с Спи Зди Пынем можно и друзьями назваться и даже мороженку покушать.И вот эта страна ... И тд и тп.
Факты массовых убийств безусловно были, но Армения, на мой взгляд многократно завышает эти цифры, нужно учитывать и тот факт, что было нестабильное время - война, крушение империй, приход к власти младотурков, революция, есть религиозный аспект, кроме того пострадали не только армяне
А где не было в какой стране, везде и всегда люди себе подобных уничтожали, один религией прикрывался, другой своей неповторимой расой превосходства, а в оконцовке махачи и резня всегда были за деньги. Ток прикрывали идейку кто чем.
Всем хочется неимоверно бабла, столько что бы сука в рот не влезло. Я вот смотрю на Лужкова, не многие о нем высказались хорошо после смерти, т.е памяти не будет, а деньги ему уже нах не нужны.
Или взять Пушкина, денег не было особо, а Память в народе живет до сих пор. Ну понятно гений, а сколько их было и кто остался в памяти у народа ???
Также и остальные трилионщики, сдохнут все, но о многих забудут после похорон