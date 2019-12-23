Путин подрывает работу своих предшественников - Горбачева и Ельцина

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danilov 23 Декабря 2019 в 12:06:13
"Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий", — заявили, по сообщению РИА Новости, в польском Министерстве иностранных дел.
Дипломаты Польши полагают, что "правильным путем польско-российского исторического диалога было бы возобновление работы Группы по сложным вопросам*, которая имеет свои достижения, в том числе выводы о роли Советского союза в начавшейся Второй мировой войне". По их мнению, слова президента РФ "подрывают" совместную работу польских и российских экспертов, а также "достижения его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, пытались найти путь истины и примирения в польско-российских отношениях".
"Честный и критический взгляд на историю вместо пропаганды позволил бы также отдать дань уважения миллионам жертв сталинских репрессий также с российской стороны", — говорится в заявлении МИД Польши.
На протяжении многих лет официальной польской позицией является тезис о том, что СССР якобы напал на Польшу в 1939 году так же, как и гитлеровская Германия.
При этом Варшава старательно обходит тему собственного участия в гитлеровском разделе Чехословакии и захвата польскими войсками Тешинской области согласно договоренностям между послом Польши в Германии Йозефом Липски и рейхсмаршалом Германом Герингом.
В Варшаве также не любят вспоминать о том, что Советский Союза ввел свои войска не просто "в Восточную Польшу", а на территории Западной Украины и Западной Беларуси, захваченных поляками в 1920 году вопреки рекомендациям Антанты, установившей так называемую "линию Керзона" для восточной границы Польши.
19 декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин напомнил, что Советский Союз был последним государством Европы, которое подписало с Германией договор о ненападении, также известный как пакт Молотова - Риббентропа.
Глава российского государства также отметил, что "Польша сама поучаствовала в разделе Чехословакии". По его словам, советские войска зашли в Польшу в соответствии с этими договоренностями, но "после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось уже где-то в районе польско-румынской границы".
Путин рассказал, что собирается написать статью о событиях того исторического периода, для чего уже попросил собрать ему необходимые документы.
"Я по датам напишу, как все происходило перед войной. Когда читаешь исторические документы, то становится очевидно, кто поддерживал нацистов, а кто нет. Сталин не запятнал себя контактами с Гитлером, в отличие от других стран", — подчеркнул он, имею в виду Мюнхенский договор 1938 года, подписав который, Великобритания и Франция фактически дали Гитлеру "добро" на захват Чехословакии.
"Роль Польши, роль советских войск — это важные вопросы, и я вас с этим познакомлю в статье", — пообещал российский президент.
https://ee.sputniknews.ru/world_news/20191222/18819541/MID-Poland-obidelsja-slova-Putin-istinnyje-vinovniki-Vtoraja-mirovaja.html
Фотофакты: Гитлер и президент Польши Пилсудский. Гитлер и премьер Британии Чемберлен. Гитлер и премьер Франции Деладье. Гитлер и царь Болгарии Борис...
..можно долго еще выкладывать Гитлера со всеми, но очень хочется увидеть фото Гитлера и Сталина....Куплю. Дорого. (с)
Комментарии, по рейтингу, по дате
польские мандовошки озаботились.