"Сволочь, свинья антисемитская"

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danilov 25 Декабря 2019 в 16:27:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Старая КГБшная Школа в действии.
Цитата: мартин от 25.12.2019 11:41:38
Для выскопоставленного лица это неприемлемо.
Для выскопоставленного лица это неприемлемо.
почему всем приемлемо кроме России?!
Цитата: Snake666 от 25.12.2019 13:24:08вот и поэтому задевает на прямую. Прямо надо говорить что пукин еврей. Про другие народы например про русских он в таком тоне не говорит. Но побоььшому счету какая разница кто есть кто. Значит про всех и все народы надо говорить.
За живое задело, господин Шеломов?
За живое задело, господин Шеломов?
Цитата: старик от 25.12.2019 13:17:02
Если человек сволочь, то так его и следует называть. Я не знаю , есть ли в других языках эквивалент этого слова, но на великом и могучем-совершенно точное определение. Хотя мне больше нравится слово "мерзавец".
Если человек сволочь, то так его и следует называть. Я не знаю , есть ли в других языках эквивалент этого слова, но на великом и могучем-совершенно точное определение. Хотя мне больше нравится слово "мерзавец".
Слово "Сволочь", появилось в местах около реки Волга. Часто использовали на каторжном труде для возведения мостов и не только, зеков. Когда они возвращались в места своего обитания, так и называли: "С Воложи идут". Так что не надо тут юродствовать Старик)