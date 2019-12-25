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Империя зла
"Сволочь, свинья антисемитская"
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danilov 25 Декабря 2019 в 16:27:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
  мартин 25.12.2019 в 16:34:27   # 737448
Круто прошлое ругать, когда у него подносом пидар на пидаре. Их он не видит. Направляет в суд.
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  строитель 25.12.2019 в 16:40:42   # 737449

Старая КГБшная Школа в действии.
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  Hairless 25.12.2019 в 17:28:41   # 737453
Ну, по сути-то он прав. А форма выражения - оно дело такое...
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  мартин 25.12.2019 в 17:41:38   # 737454
Для выскопоставленного лица это неприемлемо.
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  sergei55 25.12.2019 в 18:07:34   # 737455
Цитата: мартин от 25.12.2019 11:41:38
Для выскопоставленного лица это неприемлемо.


почему всем приемлемо кроме России?!
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  старик 25.12.2019 в 19:17:02   # 737463
Если человек сволочь, то так его и следует называть. Я не знаю , есть ли в других языках эквивалент этого слова, но на великом и могучем-совершенно точное определение. Хотя мне больше нравится слово "мерзавец".
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  Snake666 25.12.2019 в 19:24:08   # 737467
За живое задело, господин Шеломов?
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  Walter 25.12.2019 в 20:19:18   # 737470
Цитата: Snake666 от 25.12.2019 13:24:08
За живое задело, господин Шеломов?
вот и поэтому задевает на прямую. Прямо надо говорить что пукин еврей. Про другие народы например про русских он в таком тоне не говорит. Но побоььшому счету какая разница кто есть кто. Значит про всех и все народы надо говорить.
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  мартин 25.12.2019 в 21:09:39   # 737477
Терки за прошлое панты колотить на весь мир. Когда внутренних вопросов море.
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  мартин 25.12.2019 в 21:12:03   # 737478
Путин по понтам казахов превзашел
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  Absolute 25.12.2019 в 21:37:03   # 737479
Цитата: старик от 25.12.2019 13:17:02
Если человек сволочь, то так его и следует называть. Я не знаю , есть ли в других языках эквивалент этого слова, но на великом и могучем-совершенно точное определение. Хотя мне больше нравится слово "мерзавец".

Слово "Сволочь", появилось в местах около реки Волга. Часто использовали на каторжном труде для возведения мостов и не только, зеков. Когда они возвращались в места своего обитания, так и называли: "С Воложи идут". Так что не надо тут юродствовать Старик)
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  Dragon 25.12.2019 в 22:24:40   # 737485
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  NBE 25.12.2019 в 23:33:38   # 737492
Я не расист, но евреев и негров не люблю.
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