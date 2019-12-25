Адвокат Трампа считает четырех послов США в Киеве ставленниками Сороса

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danilov 25 Декабря 2019 в 16:30:20
Он отвечал на вопросы журнала 8 декабря после возвращения в Нью-Йорк из поездки на Украину, где собирал сведения, позволяющие поставить под вопрос беспристрастность попыток демократов объявить импичмент Трампу. Джулиани в том числе утверждал, что Сорос "контролирует" Йованович. "Все четыре [американских] посла там [в Киеве] были его [Сороса] ставленниками. И он пользуется услугами агентов ФБР", - утверждал адвокат Трампа, не представив доказательств.
Джулиани посоветовал не обвинять его в антисемитизме за то, что он выступает против известного финансиста. "Он не поддерживает Израиль и является врагом Израиля", - полагает адвокат Трампа. Джулиани сообщил, что был вынужден отказаться вести в качестве адвоката два дела на Украине, чтобы его не обвинили в предосудительном поведении. "Мне реально хотелось заняться одним таким делом", - признал он, упомянув бывшего президента Виктора Януковича и некий иск со стороны украинских властей крупной финансовой организации по поводу кредита на сумму $7 млрд. По словам Джулиани, он изучал данное дело с целью лучше понять, "как использовать систему легализации [преступно нажитых] средств [в интересах] Хантера Байдена" - сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
По словам бывшего мэра Нью-Йорка, прокуратура Южного округа одноименного штата напрасно запросила подробную информацию о консалтинговой компании Giuliani Partners в связи с обвинениями, выдвинутыми в отношении его предполагаемых помощников Льва Парнаса и Игоря Фрумана. "Они [в прокуратуре] выжили из ума, если считают, что я совершал преступление. Я занимаюсь своим делом 50 лет. Я знаю, как не совершать преступлений", - сказал Джулиани.
Сорос, один из богатейших людей в мире, является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management. По данным журнала Forbes, его состояние достигает почти $25 млрд. В феврале 2016 года телекомпания СNN сообщила, что Сорос пожертвовал $6 млн на президентскую кампанию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, соперницы Трампа. После победы последнего на выборах 2016 года Сорос назвал его сторонником диктатуры и превращения США в мафиозное государство.
ТАСС
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Цитата: старик от 25.12.2019 13:11:08
У великих демократические институты не работают? Блин обвинили ТОЛЬКО ОДНОГО ЕВРЕЯ. и тут же извиняются! А разве Фемиде великих не все равно какой национальности преступник?
У великих демократические институты не работают? Блин обвинили ТОЛЬКО ОДНОГО ЕВРЕЯ. и тут же извиняются! А разве Фемиде великих не все равно какой национальности преступник?
Вы пытаетесь призывать к справедливости в рассаднике коррупции ? Да вы батенька, дурак не часом ?