 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
«Les Parisiens sous l‘Occupation»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Декабря 2019 в 10:12:43
Фотографии из альбома Андре Зукка (André Zucca) корреспондента немецкого журнала "Сигнал" в Париже 1940-44 годов, «Парижане под оккупацией» («Les Parisiens sous l‘Occupation») . Это единственные цветные фотографии, сделанные в Париже в тот период. Цветная пленка, солнечные дни, улыбки французов, приветствующих оккупантов.

Французы не любят эти фотографии, так как на них показана беззаботная жизнь Парижа и принятие парижанами власти немцев. Мэрия Парижа категорически запретила рекламировать выставку этих фотографий, проходившую летом 2008 года, на улицах и потребовала сопроводить ее специальными объяснениями о том, как парижанам приходилось терпеть нацистов.

Говорят существует давняя история, случившаяся во время подписания немцами акта о капитуляции:

Плененный фельдмаршал Вильгельм Кейтель, увидев французского генерала Тассиньи, спросил у Жукова: " Мы проиграли войну России, Англии и Америке. Но оказывается нас ещё и Франция победила. Где и когда ? "...

































































































Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 26.12.2019 в 10:57:51   # 737509
ляпота .. удивительно что не слышно французов которые говорили бы: эхххх .. выиграл бы гитлер, пилип настоящее немецкое пиво, елип колбаски и т.д.
поощрить (6) | покарать
  Беня Ладен 26.12.2019 в 12:03:52   # 737527
А потом "мужики" волосы срезали француженкам, которые типа давали немцам. Вот и вся борьба. В сопротивлении говорят воевали около 10 тыс. До 44ого года, а потом когда в 44м высадка случилась сразу более 100 тыс. записалось
поощрить (2) | покарать
  GoodZone 26.12.2019 в 14:02:18   # 737537
Чтобы лучше понимать, чем эта война была для европейцев и чем она была для нас можно почитать Ремарка, воспоминания гитлеровцев и "А зори здесь тихие" например или Блокадную книгу (дневники блокадников). Кажется, что это две разные войны - в одной людям тяжело, они лишены привычного жизненного уклада, кто-то гибнет, но все это переживаемо, в другой - это борьба за право на жизнь, даже не за свою - за будущее, за жизни детей и матерей, которые отдавали последнее то немногое, что могло помочь выжить и победить! Нас пришли не покорять или ассимилировать, нас пришли уничтожить. И спасибо всем тем, кто не сдался, выстоял и победил, чтобы мы могли жить!
поощрить (7) | покарать
  старик 26.12.2019 в 14:15:15   # 737540
Да уж, жабоеды мужественно сражались с немцами...три месяца! Зато теперь они не только подписанты акта капитуляции, но и чуть ли не в первых рядах победителей. А СССР...ясен пень СССР эту войну развязал.
поощрить (2) | покарать
  строитель 26.12.2019 в 14:29:03   # 737544
Для меня, символом Второй Мировой войны во Франции был фильм «Большая прогулка»


И даже «Спасти рядового Райна» не изменил лично моего ощущения и восприятия войны во Франции
поощрить | покарать
  NАVIGATOR 26.12.2019 в 15:07:22   # 737550
Инсургенты и коллаборационисты были везде, и в оккупированной Европе и даже Советском Союзе. А гражданское население может гулять и радоваться жизни при любой власти.
поощрить | покарать (1)
  GoodZone 26.12.2019 в 15:39:16   # 737557
Цитата: NАVIGATOR от 26.12.2019 09:07:22
... А гражданское население может гулять и радоваться жизни при любой власти.


У меня сложилось стойкое убеждение, что вы не знаете о чем говорите...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь