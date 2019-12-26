«Les Parisiens sous l‘Occupation»

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danilov 26 Декабря 2019 в 10:12:43
Французы не любят эти фотографии, так как на них показана беззаботная жизнь Парижа и принятие парижанами власти немцев. Мэрия Парижа категорически запретила рекламировать выставку этих фотографий, проходившую летом 2008 года, на улицах и потребовала сопроводить ее специальными объяснениями о том, как парижанам приходилось терпеть нацистов.
Говорят существует давняя история, случившаяся во время подписания немцами акта о капитуляции:
Плененный фельдмаршал Вильгельм Кейтель, увидев французского генерала Тассиньи, спросил у Жукова: " Мы проиграли войну России, Англии и Америке. Но оказывается нас ещё и Франция победила. Где и когда ? "...
Комментарии, по рейтингу, по дате
Беня Ладен 26.12.2019 в 12:03:52 # 737527
И даже «Спасти рядового Райна» не изменил лично моего ощущения и восприятия войны во Франции
Цитата: NАVIGATOR от 26.12.2019 09:07:22
... А гражданское население может гулять и радоваться жизни при любой власти.
... А гражданское население может гулять и радоваться жизни при любой власти.
У меня сложилось стойкое убеждение, что вы не знаете о чем говорите...