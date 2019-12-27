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Империя зла
Минобороны Китая: США — это воры, мошенники и агрессоры
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danilov 27 Декабря 2019 в 10:09:57
США бесцеремонно вмешиваются в дела других стран, развязывают войны по всему миру и занимаются кибермошенничеством, однако при этом пытаются обвинять в чем-то другие страны. Об этом сегодня, 26 декабря, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.



«В последние годы США развязывали войны по всему миру, бесцеремонно нарушали суверенитет других стран, пороховой дым доносится с пройденных ими мест, огромное количество невинных людей погибли и получили ранения, а многие лишились крова и стали беженцами, — сказал У Цянь. — В Китае есть один фразеологизм, который гласит: вор громче всех кричит „держи вора“. Американские чиновники безосновательно критикуют Китай, однако, на мой взгляд, каждое их слово и выражение описывают США».

Он напомнил, что правительство США до сих пор не представило мировому сообществу никаких объяснений по делу бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена и информации о развернутой Вашингтоном массовой глобальной слежке. Ведь Сноуден еще в 2013 году предал огласке сведения о методах американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров.

«Что касается вопроса кибербезопасности, то США пестро запятнали себя здесь. США до сих пор не погасили перед мировым сообществом свой долг объясниться по делу Сноудена, а также о развернутых ими в отношении других стран масштабных хищениях секретной информации и кибератаках. И в то же время они продолжают указывать на другие, наименее подходящие для этого страны», — указал он.

У Цянь напомнил, что оборонный бюджет США на 2020 год составил $ 738 млрд, что составляет более 40% от общемировых трат на эту сферу. На этом фоне заявления американских официальных лиц о военной угрозе со стороны Китая являются беспочвенными, подчеркнул представитель Министерства обороны КНР.

https://eadaily.com/ru/news/2019/12/26/minoborony-kitaya-ssha-eto-vory-moshenniki-i-agressory
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.12.2019 в 10:34:45   # 737605
Что говорить про Китай, и у нас и в России множество людей считают США гарантом мира на планете. А я всегда говорил: блядская страна, которая не имеет права на существование в данном виде. Сейчас явятся каратели титусные, которые рвут жопу за америкосов.
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