Минобороны Китая: США — это воры, мошенники и агрессоры

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danilov 27 Декабря 2019 в 10:09:57
«В последние годы США развязывали войны по всему миру, бесцеремонно нарушали суверенитет других стран, пороховой дым доносится с пройденных ими мест, огромное количество невинных людей погибли и получили ранения, а многие лишились крова и стали беженцами, — сказал У Цянь. — В Китае есть один фразеологизм, который гласит: вор громче всех кричит „держи вора“. Американские чиновники безосновательно критикуют Китай, однако, на мой взгляд, каждое их слово и выражение описывают США».
Он напомнил, что правительство США до сих пор не представило мировому сообществу никаких объяснений по делу бывшего сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена и информации о развернутой Вашингтоном массовой глобальной слежке. Ведь Сноуден еще в 2013 году предал огласке сведения о методах американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров.
«Что касается вопроса кибербезопасности, то США пестро запятнали себя здесь. США до сих пор не погасили перед мировым сообществом свой долг объясниться по делу Сноудена, а также о развернутых ими в отношении других стран масштабных хищениях секретной информации и кибератаках. И в то же время они продолжают указывать на другие, наименее подходящие для этого страны», — указал он.
У Цянь напомнил, что оборонный бюджет США на 2020 год составил $ 738 млрд, что составляет более 40% от общемировых трат на эту сферу. На этом фоне заявления американских официальных лиц о военной угрозе со стороны Китая являются беспочвенными, подчеркнул представитель Министерства обороны КНР.
https://eadaily.com/ru/news/2019/12/26/minoborony-kitaya-ssha-eto-vory-moshenniki-i-agressory
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