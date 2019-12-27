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Империя зла
В посольстве США хотят, чтобы Украина отменила сделку по продаже "Мотор Сич" китайцам
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danilov 27 Декабря 2019 в 10:14:24
В Соединенных Штатах Америки рассчитывают на новую сделку с компанией "Мотор Сич" (Запорожье), которая поможет американского или другого инвестора, чтобы предприятие не продавали китайцам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора.

"Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся due diligence, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", - сказал Тейлор в четверг, 26 декабря.

По словам дипломата, продажа компании китайским покупателям еще не закрыта, и "есть неплохой шанс пересмотреть".

Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние китайского покупателя.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ подозревают подготовку диверсии и госизмену на предприятии "Мотор Сич".

Также мы рассказывали, что бывший владелец Мотор Сич рассказал, за сколько продал китайцам завод.

https://strana.ua/news/241528-posolstvo-ssha-khochet-chtoby-ukraina-ne-prodavala-kitaju-zavod-motor-sich.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 27.12.2019 в 10:37:38   # 737607
Поставят зеленю раком , и он сделает все, что надо.
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  строитель 27.12.2019 в 12:31:03   # 737624
kz старик 27.12.2019 в 10:37:38 # 737607
Раком то он и так стоит.
Но как только они у китайцев Мотор сич отожмут китаезы признают Крым российским и ДНРЛНР независимыми государствами
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