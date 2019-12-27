В посольстве США хотят, чтобы Украина отменила сделку по продаже "Мотор Сич" китайцам

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danilov 27 Декабря 2019 в 10:14:24
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора.
"Сейчас идет поиск инвесторов, и уже есть несколько компаний, как американских, так и не американских, которые заинтересованы. Там реальная заинтересованность, уже проводятся due diligence, визиты на завод. Они проверяют финансовую ситуацию", - сказал Тейлор в четверг, 26 декабря.
По словам дипломата, продажа компании китайским покупателям еще не закрыта, и "есть неплохой шанс пересмотреть".
Тейлор отметил, что поводом для пересмотра может стать финансовое состояние китайского покупателя.
Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон.
Ранее "Страна" писала о том, что СБУ подозревают подготовку диверсии и госизмену на предприятии "Мотор Сич".
Также мы рассказывали, что бывший владелец Мотор Сич рассказал, за сколько продал китайцам завод.
https://strana.ua/news/241528-posolstvo-ssha-khochet-chtoby-ukraina-ne-prodavala-kitaju-zavod-motor-sich.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Раком то он и так стоит.
Но как только они у китайцев Мотор сич отожмут китаезы признают Крым российским и ДНРЛНР независимыми государствами