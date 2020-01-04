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Империя зла
Убийство Сулеймани
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danilov 04 Января 2020 в 13:39:14








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  arhar 04.01.2020 в 16:34:39   # 737905
думаю, данная акция была проведена не без одобрения самого тегерана...
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  Ал 04.01.2020 в 20:09:47   # 737920
Цитата: DITRX от 04.01.2020 14:03:42
Мне одному интересно что высокопоставленный военный генерал Ирана делает в Ираке, как раз тогда когда там беспорядки начались
То же самое, что и западные военные советники.
Кстати, по сообщениям даже "непредвзятой" Би-Би-Си он ранее иракские войска для борьбы с ИГИЛ готовил.

Самое же примечательное, что Штаты иракские власти как своего союзника о атаке в аэропорту не предупредили...
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  Ал 04.01.2020 в 20:40:56   # 737922
Quote:
Помпео уличили в дезинформации из-за убийства Сулеймани https://lenta.ru/news/2020/01/04/pompeos_reaction/
Госсекретарь США Майк Помпео преувеличил реакцию жителей Ирака на убийство в Багдаде главы спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В этом его уличила The New York Times.
...

https://www.nytimes.com/2020/01/04/world/middleeast/pompeo-tweet-iraq-video.html
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  Absolute 05.01.2020 в 01:04:01   # 737934
Будет ли Третья Мировая Война, господа ? Считаю, что она неизбежна с нынешним положением дел в мире.
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  строитель 05.01.2020 в 02:02:35   # 737940
Цитата: DITRX от 04.01.2020 14:03:42
Мне одному интересно что высокопоставленный военный генерал Ирана делает в Ираке, как раз тогда когда там беспорядки начались

Наверное, примерно то же самое что и Д. Маккейн и В. Нулланд в Киеве на майдане
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