Убийство Сулеймани

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danilov 04 Января 2020 в 13:39:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DITRX от 04.01.2020 14:03:42То же самое, что и западные военные советники.
Мне одному интересно что высокопоставленный военный генерал Ирана делает в Ираке, как раз тогда когда там беспорядки начались
Мне одному интересно что высокопоставленный военный генерал Ирана делает в Ираке, как раз тогда когда там беспорядки начались
Кстати, по сообщениям даже "непредвзятой" Би-Би-Си он ранее иракские войска для борьбы с ИГИЛ готовил.
Самое же примечательное, что Штаты иракские власти как своего союзника о атаке в аэропорту не предупредили...
Помпео уличили в дезинформации из-за убийства Сулеймани https://lenta.ru/news/2020/01/04/pompeos_reaction/
Госсекретарь США Майк Помпео преувеличил реакцию жителей Ирака на убийство в Багдаде главы спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В этом его уличила The New York Times.
...
Госсекретарь США Майк Помпео преувеличил реакцию жителей Ирака на убийство в Багдаде главы спецназа иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В этом его уличила The New York Times.
...
https://www.nytimes.com/2020/01/04/world/middleeast/pompeo-tweet-iraq-video.html
Мне одному интересно что высокопоставленный военный генерал Ирана делает в Ираке, как раз тогда когда там беспорядки начались
Наверное, примерно то же самое что и Д. Маккейн и В. Нулланд в Киеве на майдане