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Империя зла
Иракский парламент проголосовал за законопроект о выводе американских войск с территории страны
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danilov 06 Января 2020 в 09:16:01
1. Обязать иракское правительство аннулировать запрос на предоставление помощи Международной коалицией для борьбы с ИГ, в том числе прекращение военных операций в Ираке.

2. Обязать иракское правительство прекратить присутствие всех иностранных войск на иракской земле и запретить использование им земель, вод и воздушного пространства Ирака под любыми предлогами.

3. Обязать иракское правительство в лице МИД подать официальную жалобу в ООН на США в связи с нарушением суверенитета Ирака.

4. Предпринять иракским правительством действия по расследованию авиаударов США и уведомить о результатах.

5. Решение вступает в силу немедленно.

США разочарованы голосованием парламента Ирака, призывающего к выводу иностранных войск из страны - Госдепартамент США

PS
Будем наблюдать как США пошлют Ирак и будут демонстративно продолжать своё дело.
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