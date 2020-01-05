Иракский парламент проголосовал за законопроект о выводе американских войск с территории страны

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danilov 06 Января 2020 в 09:16:01
2. Обязать иракское правительство прекратить присутствие всех иностранных войск на иракской земле и запретить использование им земель, вод и воздушного пространства Ирака под любыми предлогами.
3. Обязать иракское правительство в лице МИД подать официальную жалобу в ООН на США в связи с нарушением суверенитета Ирака.
4. Предпринять иракским правительством действия по расследованию авиаударов США и уведомить о результатах.
5. Решение вступает в силу немедленно.
США разочарованы голосованием парламента Ирака, призывающего к выводу иностранных войск из страны - Госдепартамент США
PS
Будем наблюдать как США пошлют Ирак и будут демонстративно продолжать своё дело.
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