Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов

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danilov 06 Января 2020 в 09:21:05
"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику", - написал президент в Twitter. Он подчеркнул, что в мощи США не имеет равных себе стран.
Он подчеркнул, что в случае нападения Ирана, США нанесут по ним беспрецедентный по своей силе удар.
"Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону... и без колебаний!" - заявил Трамп.
https://ria.ru/20200105/1563121647.html