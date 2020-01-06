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Империя зла
Трамп пригрозил ударить по Ирану техникой за два триллиона долларов
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danilov 06 Января 2020 в 09:21:05
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран, в случае нападения, столкнется с новейшей военной техникой, на которую США потратили "два триллиона долларов".

"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику", - написал президент в Twitter. Он подчеркнул, что в мощи США не имеет равных себе стран.

Он подчеркнул, что в случае нападения Ирана, США нанесут по ним беспрецедентный по своей силе удар.

"Если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в их сторону... и без колебаний!" - заявил Трамп.

https://ria.ru/20200105/1563121647.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DITRX 06.01.2020 в 10:03:14   # 738034
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