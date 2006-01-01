США заявили о блокировке Россией и Китаем заявления Совбеза по Ираку

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danilov 07 Января 2020 в 22:25:12
«Мы ценим заявления 27 стран-членов ООН, которые выступили против спланированной Ираном атаки на посольство США в Багдаде 31 декабря. Их комментарии резко контрастируют с молчанием Совета Безопасности ООН, так как два постоянных члена – Россия и Китай – не позволили опубликовать заявление СБ», – сказано в заявлении, передает ТАСС.
Именно это стало поводом того, что Вашингтон обвинил Москву и Пекин в «подрыве доверия к Совету Безопасности».
«Как мы продемонстрировали, мы не будем терпеть атаки на американский персонал или собственность и решительно ответим для защиты наших интересов, граждан и союзников», – сказано в документе.
Напомним, в Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. Так США ответили на недавний штурм своего посольства в Багдаде.
После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.
https://vz.ru/news/2020/1/6/1017012.html
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