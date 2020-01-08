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Империя зла
Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке
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danilov 08 Января 2020 в 09:13:26
Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января.

Атака названа в заявлении актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки.

В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины баллистических ракет. В то же время пока в Пентагоне не готовы оценить нанесенный ущерб. Неизвестно также, есть ли погибшие в результате ракетных ударов.

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Чиновник США подтвердил, что американская военная база Эйн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке. По его информации, данных о пострадавших или об ущербе в результате атаки пока нет.

В свою очередь пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм сообщила, что Дональд Трамп проинформирован о нападениях на объекты США в Ираке. "Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", - заявила Гришэм.

По данным ABC, атака направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана. Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле, база Эйн-аль-Асад на западе страны.

В Иране сообщили о второй волне ударов по базам США

Иран запустил вторую волну ударов по американской военной базе Эйн-аль-Асад в Ираке, сообщает РИА Новости.

"Началась вторая волна иранских ракетных ударов по Эйн-аль-Асад", - сообщило агентство Tasnim.

По данным агентства, Корпус стражей исламской революции призвал США вывести военных с Ближнего Востока во избежание больших жертв.

Между тем президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции. В частности, в Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео. Также сообщается, что Белый дом готовит возможное обращение Трампа к нации из Овального кабинета.

Глава МИД Ирана: Иран предпринял соразмерные меры самообороны, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 08.01.2020 в 11:02:05   # 738203
страшновато, бабушка Ванга говорила, что война третья начнется со страны на ближнем востоке (ну по крайней мере так по телевизору показывали 10 лет назад)
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  NBE 08.01.2020 в 11:13:45   # 738205
Зря Иран так сделал...
Открытое нападение на военные базы, это объявление войны, полномасштабной войны. Это действие Ирана закрыло доступ для помощи от Китая и России. США отправит Иран в первобытный строй, возможно даже используя тактические ядерные боеголовки, и никто ему не будет мешать.
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  Hairless 08.01.2020 в 11:22:33   # 738207
Цитата: NBE от 08.01.2020 05:13:45
Зря Иран так сделал...
Открытое нападение на военные базы, это объявление войны, полномасштабной войны. Это действие Ирана закрыло доступ для помощи от Китая и России. США отправит Иран в первобытный строй, возможно даже используя тактические ядерные боеголовки, и никто ему не будет мешать.

Скорее всего, так и будет.
Но альтернативный вариант по-простому звучит как "снять штаны и нагнуться". Не для всех это приемлемо.
Ну и продавать оружие одной из воюющих сторон - никто не помешает ни России, ни тем более Китаю. Это вообще традиционный американский бизнес.
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  NBE 08.01.2020 в 11:30:45   # 738209
Цитата: Hairless от 08.01.2020 05:22:33
Цитата: NBE от 08.01.2020 05:13:45
Зря Иран так сделал...
Открытое нападение на военные базы, это объявление войны, полномасштабной войны. Это действие Ирана закрыло доступ для помощи от Китая и России. США отправит Иран в первобытный строй, возможно даже используя тактические ядерные боеголовки, и никто ему не будет мешать.

Скорее всего, так и будет.
Но альтернативный вариант по-простому звучит как "снять штаны и нагнуться". Не для всех это приемлемо.
Это тупо, очень тупо. Например Северная Корея хорохорится, всегда пугает, но делает минимум шагов, другие действуют из под тишка, третии заручаются поддержкой других сильных стран и выступают совместно с ними. Сейчас столько граждан Ирана могут погибнуть, из за тупости своего правительства.
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