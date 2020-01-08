Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке

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danilov 08 Января 2020 в 09:13:26
Атака названа в заявлении актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о "полном разрушении" объекта в результате атаки.
В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины баллистических ракет. В то же время пока в Пентагоне не готовы оценить нанесенный ущерб. Неизвестно также, есть ли погибшие в результате ракетных ударов.
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Чиновник США подтвердил, что американская военная база Эйн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке. По его информации, данных о пострадавших или об ущербе в результате атаки пока нет.
В свою очередь пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм сообщила, что Дональд Трамп проинформирован о нападениях на объекты США в Ираке. "Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности", - заявила Гришэм.
По данным ABC, атака направлена на "многочисленные" объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана. Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле, база Эйн-аль-Асад на западе страны.
В Иране сообщили о второй волне ударов по базам США
Иран запустил вторую волну ударов по американской военной базе Эйн-аль-Асад в Ираке, сообщает РИА Новости.
"Началась вторая волна иранских ракетных ударов по Эйн-аль-Асад", - сообщило агентство Tasnim.
По данным агентства, Корпус стражей исламской революции призвал США вывести военных с Ближнего Востока во избежание больших жертв.
Между тем президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме в связи с атакой Корпуса стражей исламской революции. В частности, в Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео. Также сообщается, что Белый дом готовит возможное обращение Трампа к нации из Овального кабинета.
Глава МИД Ирана: Иран предпринял соразмерные меры самообороны, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищать себя перед лицом любой агрессии
Комментарии, по рейтингу, по дате
Открытое нападение на военные базы, это объявление войны, полномасштабной войны. Это действие Ирана закрыло доступ для помощи от Китая и России. США отправит Иран в первобытный строй, возможно даже используя тактические ядерные боеголовки, и никто ему не будет мешать.
Цитата: NBE от 08.01.2020 05:13:45
Зря Иран так сделал...
Открытое нападение на военные базы, это объявление войны, полномасштабной войны. Это действие Ирана закрыло доступ для помощи от Китая и России. США отправит Иран в первобытный строй, возможно даже используя тактические ядерные боеголовки, и никто ему не будет мешать.
Зря Иран так сделал...
Открытое нападение на военные базы, это объявление войны, полномасштабной войны. Это действие Ирана закрыло доступ для помощи от Китая и России. США отправит Иран в первобытный строй, возможно даже используя тактические ядерные боеголовки, и никто ему не будет мешать.
Скорее всего, так и будет.
Но альтернативный вариант по-простому звучит как "снять штаны и нагнуться". Не для всех это приемлемо.
Ну и продавать оружие одной из воюющих сторон - никто не помешает ни России, ни тем более Китаю. Это вообще традиционный американский бизнес.
Цитата: Hairless от 08.01.2020 05:22:33Это тупо, очень тупо. Например Северная Корея хорохорится, всегда пугает, но делает минимум шагов, другие действуют из под тишка, третии заручаются поддержкой других сильных стран и выступают совместно с ними. Сейчас столько граждан Ирана могут погибнуть, из за тупости своего правительства.
Скорее всего, так и будет.
Но альтернативный вариант по-простому звучит как "снять штаны и нагнуться". Не для всех это приемлемо.
Цитата: NBE от 08.01.2020 05:13:45
Зря Иран так сделал...
Открытое нападение на военные базы, это объявление войны, полномасштабной войны. Это действие Ирана закрыло доступ для помощи от Китая и России. США отправит Иран в первобытный строй, возможно даже используя тактические ядерные боеголовки, и никто ему не будет мешать.
Зря Иран так сделал...
Открытое нападение на военные базы, это объявление войны, полномасштабной войны. Это действие Ирана закрыло доступ для помощи от Китая и России. США отправит Иран в первобытный строй, возможно даже используя тактические ядерные боеголовки, и никто ему не будет мешать.
Скорее всего, так и будет.
Но альтернативный вариант по-простому звучит как "снять штаны и нагнуться". Не для всех это приемлемо.