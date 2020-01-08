Иран нанес удары по американским военным базам в Ираке

Цитата: NBE от

Зря Иран так сделал...

Открытое нападение на военные базы, это объявление войны, полномасштабной войны. Это действие Ирана закрыло доступ для помощи от Китая и России. США отправит Иран в первобытный строй, возможно даже используя тактические ядерные боеголовки, и никто ему не будет мешать. Зря Иран так сделал...нападение на военные базы, это объявление войны, полномасштабной войны. Это действие Ирана закрыло доступ для помощи от Китая и России. США отправит Иран в первобытный строй, возможно даже используя тактические ядерные боеголовки, и никто ему не будет мешать.

Скорее всего, так и будет.Но альтернативный вариант по-простому звучит как "снять штаны и нагнуться". Не для всех это приемлемо.