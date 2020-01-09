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Империя зла
Власти Ирака заранее предупредили США о том, по каким базам Иран нанесет удары
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danilov 09 Января 2020 в 10:46:25
НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Власти в Багдаде заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет ракетные удары. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его дипломатического источника, Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы. Как отмечает телеканал, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что вскоре будут нанесены удары. Источник из числа военных США отметил, что иранская сторона сообщила иракцам, к каким базам им не следует приближаться.

Как констатирует телеканал, исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди ранее заявил, что получил предупреждение от властей Ирана о том, что Тегеран начал или вскоре начнет наносить удары по военным объектам, которые используют США. О каких именно базах шла речь, ему тогда якобы не пояснили.

По словам источника CNN в разведывательных службах США, Вашингтон в течение последних нескольких дней получал информацию о том, что Иран осуществляет переброску беспилотников, баллистических ракет и других вооружений.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7480175
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  Ара горный 09.01.2020 в 11:24:59   # 738349
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  Пермяк 09.01.2020 в 13:51:20   # 738361
Вот и вся война
И все довольны
Так что утёрлись пиндосики.

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