Самолёт МАУ сбит иранской ракетой - Трюдо

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danilov 10 Января 2020 в 10:24:10
CBS со ссылкой на источник:
Украинский Boeing был сбит иранскими ракетами, скорее всего по ошибке. Американские службы зафиксировали включение радара и инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего была еще одна вспышка – от взрыва лайнера.
Иран считает психологической войной заявления о крушении украинского Boeing из-за ракеты
Иран считает «психологической войной» сообщения о том, что украинский Boeing 737 был сбит ракетой Тегерана, цитирует Reuters официального представителя иранского правительства Али Рабии. Тегеран приветствует присутствие представителей стран, граждане которые погибли в результате крушения судна, а также призывает Boeing направить своего представителя для участия в процессе дешифровки, добавил он.
Версию о крушении самолета в результате столкновения ракетой также вновь отверг глава организации гражданской авиации Ирана. Он отрицает, что рядом с самолетом были найдены обломки ракеты.
Ранее о том, что самолет был по ошибке сбит иранской зенитной ракетой, ранее сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке. По их данным, ракета была выпущена из ЗРК «Тор», разработанного в России. Эту же версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сказал, что у Канады есть разведданные из нескольких источников, подтверждающие это. Позже заявления США и Канады поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
https://www.reuters.com/article/us-iran-crash-statement/iran-denies-ukrainian-plane-was-hit-by-missile-statement-idUSKBN1Z82OH
Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ
Иранские следователи заявили о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился в Иране. Об этом говорится в предыдущем отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана.
В отчете говорится о повреждении двух найденных бортовых самописцев, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из кабины.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Они уже вообще не парятся с поводами.
Бескрайний цинизм поражает.
Ара горный 10.01.2020 в 13:21:53 # 738435
Цитата: kubik от 10.01.2020 06:31:18
Они хотят сказать, что иранская ПВО сбила самолет выполнявший регулярный рейс в собственном аэропорту с гражданами Ирана на борту?
Они уже вообще не парятся с поводами.
Бескрайний цинизм поражает.
Они хотят сказать, что иранская ПВО сбила самолет выполнявший регулярный рейс в собственном аэропорту с гражданами Ирана на борту?
Они уже вообще не парятся с поводами.
Бескрайний цинизм поражает.
Бескрайний тупизм поражает. Тупые операторы расчета на ЗРК ТОР, подобные таким же тупым операторам ЗРК С-200 которые в сентябре 2018 сбили
российский ИЛ-20 в Сирии.