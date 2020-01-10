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Империя зла
Самолёт МАУ сбит иранской ракетой - Трюдо
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danilov 10 Января 2020 в 10:24:10


CBS со ссылкой на источник:
Украинский Boeing был сбит иранскими ракетами, скорее всего по ошибке. Американские службы зафиксировали включение радара и инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего была еще одна вспышка – от взрыва лайнера.

Иран считает психологической войной заявления о крушении украинского Boeing из-за ракеты

Иран считает «психологической войной» сообщения о том, что украинский Boeing 737 был сбит ракетой Тегерана, цитирует Reuters официального представителя иранского правительства Али Рабии. Тегеран приветствует присутствие представителей стран, граждане которые погибли в результате крушения судна, а также призывает Boeing направить своего представителя для участия в процессе дешифровки, добавил он.

Версию о крушении самолета в результате столкновения ракетой также вновь отверг глава организации гражданской авиации Ирана. Он отрицает, что рядом с самолетом были найдены обломки ракеты.

Ранее о том, что самолет был по ошибке сбит иранской зенитной ракетой, ранее сообщили зарубежные СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке. По их данным, ракета была выпущена из ЗРК «Тор», разработанного в России. Эту же версию поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сказал, что у Канады есть разведданные из нескольких источников, подтверждающие это. Позже заявления США и Канады поддержал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

https://www.reuters.com/article/us-iran-crash-statement/iran-denies-ukrainian-plane-was-hit-by-missile-statement-idUSKBN1Z82OH

Иран заявил о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ

Иранские следователи заявили о потере части данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился в Иране. Об этом говорится в предыдущем отчете об аварии Управления гражданской авиации Ирана.

В отчете говорится о повреждении двух найденных бортовых самописцев, которые содержат технические данные самолета и записи переговоров из кабины.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alterside 10.01.2020 в 11:36:31   # 738429
Теперь понятно почему Иран не захотел отдавать чёрный ящик, хотя кто знает любая техника может давать осечку
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  строитель 10.01.2020 в 12:01:42   # 738430
Пудель заднеприводный
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  Konstant 10.01.2020 в 12:02:01   # 738431
И все то знают на западе и фото у них всего есть но они его никому не покажут...
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  Пермяк 10.01.2020 в 12:04:51   # 738432
Хоть методичку бы сменили что-ли...
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  kubik 10.01.2020 в 12:31:18   # 738434
Они хотят сказать, что иранская ПВО сбила самолет выполнявший регулярный рейс в собственном аэропорту с гражданами Ирана на борту?
Они уже вообще не парятся с поводами.
Бескрайний цинизм поражает.
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  Ара горный 10.01.2020 в 13:21:53   # 738435
Цитата: kubik от 10.01.2020 06:31:18
Они хотят сказать, что иранская ПВО сбила самолет выполнявший регулярный рейс в собственном аэропорту с гражданами Ирана на борту?
Они уже вообще не парятся с поводами.
Бескрайний цинизм поражает.


Бескрайний тупизм поражает. Тупые операторы расчета на ЗРК ТОР, подобные таким же тупым операторам ЗРК С-200 которые в сентябре 2018 сбили
российский ИЛ-20 в Сирии.

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  Пермяк 10.01.2020 в 13:59:54   # 738436
Ну конечно, следствие не знает, а Ара горный точно все скажет
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  charg 10.01.2020 в 15:29:29   # 738441
Иран уже официально предложил Украине (ее представители получили официальное разрешение прилететь в Тегеран) и представителям "Боинга" присоединиться к расследованию в Иране, можно ожидать, что в ближайшее время дни/недели содержание "черных ящиков" станет известно и будет понятно, что стало причиной гибели "Боинга" - внутренние технические причины или внешнее воздействие (безотносительно "Торов", "Предаторов" и ПЗРК). Относительно обвинений в том, что есть улики указывающие на то, что "Боинг" был сбит иранской системой ПВО, то Тегеран предложил обнародовать эти улики и предоставить эти данные Ирану. Понятное дело, что ссылки на "секретные разведданные" и "секретные фото со спутников" которые настолько секретные, что их никому не покажут, после историй с Думой, Скрипалями и прочим, без фактического предъявления нынче мало кого трогают на государственном уровне.
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  КЕДЫ 10.01.2020 в 15:29:31   # 738442
Правду мы не узнаем.
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