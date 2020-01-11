Иран признался, что сбил украинский Боинг

В каком конкретно месте?Причем он не предполагал, а утверждал, что не одно и то же...

А чуть ниже по новостям за, что все таки сбили, тебя аж заклевали

Спорное утверждение после просмотра результатов показательного обстрела американских баз в Ираке. Эксперты утверждают, что попадания точные. Выходит, что в случае начала войны атакующие понесут тяжелые потери.Понятно, что Ирану перед военной машиной США и НАТО не устоять, но это неприемлемые для Запада потери.В сочетании с тем, что американцы обстрелы своих объектов ранее никому не оставляли безнаказанными, похоже, что именно по этой причине Трамп резко сменил риторику, а Конгресс у него право на приказы атаковать Иран отобрал...