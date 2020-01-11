Иран признался, что сбил украинский Боинг

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danilov 11 Января 2020 в 11:17:03
"В связи с угрозами преступного президента и военного командования США поразить множество целей в Иране и принимая во внимание беспрецедентную воздушную активность в регионе, вооруженные силы страны для ответа на возможные угрозы были приведены в высшую боевую готовность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этих условиях самолет, начав движение из Аэропорта имама Хомейни, начал разворот, приблизившись к "важному военному объекту" Ирана и на такой высоте и таким образом, что был принят за "вражескую цель".
Иран продолжит расследование "непростительной ошибки", приведшей к авиакатастрофе украинского самолета и гибели 176 человек, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки", - говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter.
ИРАН ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ И ГЛУБОКО СОЖАЛЕЕТ, ЧТО СБИЛ УКРАИНСКИЙ САМОЛЕТ ПОД ТЕГЕРАНОМ - ПРЕЗИДЕНТ
ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА РАСПОРЯДИЛСЯ ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА СБИТЫЙ УКРАИНСКИЙ САМОЛЁТ - ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА ЗАЯВИЛ О НЕОБХОДИМОСТИ УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ СИСТЕМЫ ПВО СТРАНЫ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПО ОШИБКЕ БЫЛ СБИТ УКРАИНСКИЙ САМОЛЁТ
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 11.01.2020 в 11:25:27 # 738488
Путину следовало бы быть по разборчивее в плане продаж ЗРК , выходит что Ирану и рогатку опасно доверить .
Появился сценарий удара F-35 по «сбившему» украинский Boeing 737-800 «Тору» https://lenta.ru/news/2020/01/10/tor/https://www.thedrive.com/the-war-zone/31791/lets-talk-about-how-iran-could-have-shot-down-a-737-full-of-innocent-people
...
The Drive отмечает, что «Тор-М1» находился на наиболее вероятном пути следования американских ракет и истребителей, если бы последние использовались для атаки на военные объекты Тегерана, а радар самой ЗРС был «пылающим, как яркий фонарик в темной комнате, буквально сообщая враждебным силам о своем местонахождении и необходимости своего уничтожения».
...
...
The Drive отмечает, что «Тор-М1» находился на наиболее вероятном пути следования американских ракет и истребителей, если бы последние использовались для атаки на военные объекты Тегерана, а радар самой ЗРС был «пылающим, как яркий фонарик в темной комнате, буквально сообщая враждебным силам о своем местонахождении и необходимости своего уничтожения».
...
Quote:
Сбитый украинский Boeing в Иране приняли за вражеский самолет https://lenta.ru/news/2020/01/11/vrag/Quote:
В Иране призвали устранить ошибки систем ПВО после случайно сбитого Boeing https://lenta.ru/news/2020/01/11/ustranit/
Цитата: KAN13 от 11.01.2020 06:08:55
Путину следовало бы быть по разборчивее в плане продаж ЗРК , выходит что Ирану и рогатку опасно доверить .
Путину следовало бы быть по разборчивее в плане продаж ЗРК , выходит что Ирану и рогатку опасно доверить .
Когда в стране военное положение, и ПВО в полной боеготовности и не такое может случиться.
Стало известно о неудачной операции США против еще одного иранского командира https://lenta.ru/news/2020/01/10/odnovremenno/Quote:
США покушались на одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдула Резу Шахлаи, однако операция прошла неудачно. Об этом сообщает The Washington Post.
Источник газеты рассказал, что Соединенные Штаты провели аналогичную с атакой на иранского генерала Касема Сулеймани операцию в Йемене против генерала Шахлаи. Однако та не состоялась, поэтому американская сторона не стала объявлять о попытке устранения еще одного командира КСИР. По мнению издания, если информация верна, заявления об убийстве Сулеймани в целях предотвращения террористических актов — ложные. Возможной причиной авиаударов названо намеренное устранение высокопоставленных руководителей КСИР.
...
США покушались на одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдула Резу Шахлаи, однако операция прошла неудачно. Об этом сообщает The Washington Post.
Источник газеты рассказал, что Соединенные Штаты провели аналогичную с атакой на иранского генерала Касема Сулеймани операцию в Йемене против генерала Шахлаи. Однако та не состоялась, поэтому американская сторона не стала объявлять о попытке устранения еще одного командира КСИР. По мнению издания, если информация верна, заявления об убийстве Сулеймани в целях предотвращения террористических актов — ложные. Возможной причиной авиаударов названо намеренное устранение высокопоставленных руководителей КСИР.
...
Канада потребовала от США объяснить убийство Сулеймани https://lenta.ru/news/2020/01/11/canada/
alpha_portal 11.01.2020 в 12:50:03 # 738496
Или просто совесть есть.
Украинцы до сих пор отбрыкиваются от малазийского рейса.
Стало известно о тайных переговорах США и Ирана после убийства Сулеймани https://lenta.ru/news/2020/01/11/taktak/
Стало известно, что США и Иран вели тайные переговоры после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Издание пишет, что страны обменивались информацией через швейцарских послов в Иране. Американские чиновники рассказали, что переговоры были взвешенными, в отличие от официальных заявлений. Также источники добавили, что первое послание было отправлено США через несколько часов после устранения Сулеймани. Администрация президента США Дональда Трампа попросила Исламскую Республику воздержаться от эскалации конфликта, иранцы воспользовались теми же каналами в посольстве Швейцарии в республике, чтобы ответить Белому Дому. Сообщения поступали через факс, об этом знали всего несколько человек.
...
Стало известно, что США и Иран вели тайные переговоры после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Издание пишет, что страны обменивались информацией через швейцарских послов в Иране. Американские чиновники рассказали, что переговоры были взвешенными, в отличие от официальных заявлений. Также источники добавили, что первое послание было отправлено США через несколько часов после устранения Сулеймани. Администрация президента США Дональда Трампа попросила Исламскую Республику воздержаться от эскалации конфликта, иранцы воспользовались теми же каналами в посольстве Швейцарии в республике, чтобы ответить Белому Дому. Сообщения поступали через факс, об этом знали всего несколько человек.
...
А чуть ниже по новостям за предположение, что все таки сбили, тебя аж заклевали .
Цитата: Wolfkz от 11.01.2020 06:55:20http://www.titus.kz/?previd=108302#738435
А чуть ниже по новостям за предположение, что все таки сбили, тебя аж заклевали .
А чуть ниже по новостям за предположение, что все таки сбили, тебя аж заклевали .
В каком конкретно месте?
Причем он не предполагал, а утверждал, что не одно и то же...
Цитата: Ал от 11.01.2020 06:57:20
В каком конкретно месте?
Причем он не предполагал, а утверждал, что не одно и то же...
Цитата: Wolfkz от 11.01.2020 06:55:20http://www.titus.kz/?previd=108302#738435
А чуть ниже по новостям за предположение, что все таки сбили, тебя аж заклевали .
А чуть ниже по новостям за предположение, что все таки сбили, тебя аж заклевали .
В каком конкретно месте?
Причем он не предполагал, а утверждал, что не одно и то же...
Ну это уже придирки. Просто обе новости только прочел. И как бы зная результат комментарии уже слишком весёлыми выглядели.
Цитата: Даун от 11.01.2020 07:13:14Спорное утверждение после просмотра результатов показательного обстрела американских баз в Ираке. Эксперты утверждают, что попадания точные. Выходит, что в случае начала войны атакующие понесут тяжелые потери.
Понятно, что Ирану перед военной машиной США и НАТО не устоять, но это неприемлемые для Запада потери.
В сочетании с тем, что американцы обстрелы своих объектов ранее никому не оставляли безнаказанными, похоже, что именно по этой причине Трамп резко сменил риторику, а Конгресс у него право на приказы атаковать Иран отобрал...
Цитата: Wolfkz от 11.01.2020 07:07:27Назревает вопрос о поднятии темы объективности и субъективности...
Ну это уже придирки. Просто обе новости только прочел. И как бы зная результат комментарии уже слишком весёлыми выглядели.
Ну это уже придирки. Просто обе новости только прочел. И как бы зная результат комментарии уже слишком весёлыми выглядели.
Quote:
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани https://lenta.ru/news/2020/01/11/fcbinst/
nmr5011.01.2020 в 12:00
2
Поговорим о ЦЕНЗУРЕ в самой демократичной стране мира ? ;)
nmr5011.01.2020 в 12:00
2
Поговорим о ЦЕНЗУРЕ в самой демократичной стране мира ? ;)
Ара горный 11.01.2020 в 13:46:09 # 738505
Цитата: Ал от 11.01.2020 06:57:20
В каком конкретно месте?
Причем он не предполагал, а утверждал, что не одно и то же...
Цитата: Wolfkz от 11.01.2020 06:55:20http://www.titus.kz/?previd=108302#738435
А чуть ниже по новостям за предположение, что все таки сбили, тебя аж заклевали .
А чуть ниже по новостям за предположение, что все таки сбили, тебя аж заклевали .
В каком конкретно месте?
Причем он не предполагал, а утверждал, что не одно и то же...
Цитата: Ал от 11.01.2020 07:21:55
Понятно, что Ирану перед военной машиной США и НАТО не устоять, но это неприемлемые для Запада потери.
В сочетании с тем, что американцы обстрелы своих объектов ранее никому не оставляли безнаказанными, похоже, что именно по этой причине Трамп резко сменил риторику, а Конгресс у него право на приказы атаковать Иран отобрал...
Цитата: Даун от 11.01.2020 07:13:14Спорное утверждение после просмотра результатов показательного обстрела американских баз в Ираке. Эксперты утверждают, что попадания точные. Выходит, что в случае начала войны атакующие понесут тяжелые потери.
Понятно, что Ирану перед военной машиной США и НАТО не устоять, но это неприемлемые для Запада потери.
В сочетании с тем, что американцы обстрелы своих объектов ранее никому не оставляли безнаказанными, похоже, что именно по этой причине Трамп резко сменил риторику, а Конгресс у него право на приказы атаковать Иран отобрал...
Цитата: Ал от 11.01.2020 07:23:28
Цитата: Wolfkz от 11.01.2020 07:07:27Назревает вопрос о поднятии темы объективности и субъективности...
Ну это уже придирки. Просто обе новости только прочел. И как бы зная результат комментарии уже слишком весёлыми выглядели.
Ну это уже придирки. Просто обе новости только прочел. И как бы зная результат комментарии уже слишком весёлыми выглядели.
Слова "Спорное утверждение" и "похоже" в моем комментарии разглядел?
©
Пы.Сы.
Ара горный 11.01.2020 в 14:06:43 # 738507
Цитата: Ал от 11.01.2020 07:51:45
Слова "Спорное утверждение" и "похоже" в моем комментарии разглядел?
©
Пы.Сы.
Слова "Спорное утверждение" и "похоже" в моем комментарии разглядел?
©
Пы.Сы.
Цитата: alpha_portal от 11.01.2020 06:50:03
Видать факты какие то поплыли, что признались.
Или просто совесть есть.
Украинцы до сих пор отбрыкиваются от малазийского рейса.
Видать факты какие то поплыли, что признались.
Или просто совесть есть.
Украинцы до сих пор отбрыкиваются от малазийского рейса.
Да тут факты на лицо
фрагмент ракеты
Сложно с такими фактами что то опровергать
Цитата: DITRX от 11.01.2020 10:00:23В Белингскэт признали, что по трем снимкам упомянутой головки самонаведения невозможно провести геолокацию, то есть уточнит место ее нахождения, а ТОРы не только в Иране применяли. При этом они не нашли аналогичных в сети.
Да тут факты на лицо фрагмент ракеты
Сложно с такими фактами что то опровергать
Да тут факты на лицо фрагмент ракеты
Сложно с такими фактами что то опровергать
Выходит, что кадры головки самонаведения на доказательство не тянут.
В сеть выложили видеокадры со слов самих источников предположительной "встречи" ракеты с самолетом, но кадры обрезаны, так что в ролике не видно мигающих навигационных огней. При этом даже учитывая место съемки обнаружение по геолокации, сам ролик мог быть снят ранее. Выходит, чтобы признать видео как доказательство, его необходимо подтвердить метаданными.
Причем оператор как будто специально на центр происшествия камеру навел, что могло оказаться не случайным. Кстати, кто ранним утром небо снимает?
Могли и иранские "оппозиционеры" с ПЗРК взлетающий лайнер поразить.
Гораздо более очевидными в расследовании причин и примененного оружия являются пробоины и обнаруженные поражающие элементы...
Цитата: старик от 11.01.2020 13:40:45
Quote:
Дональд Трамп сильно испугался крика "Аллаху Акбар" — правда или фейк?
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