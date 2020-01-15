Премьер Малайзии сравнил убийство Сулеймани со смертью саудовского журналиста Хашкаджи

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danilov 15 Января 2020 в 10:52:16
"Иранский военачальник генерал Сулеймани был убит именно теми, кто осуждал насильственную смерть Хашкаджи. В чем принципиальная разница между этими убийствами?" - отметил премьер.
"Соединенные Штаты являются величайшей державой в мировой истории, обладают самыми мощными вооруженными силами на сегодняшний день, при желании способны уничтожить все человечество", - заметил Махатхир. Однако, по его словам, "американцы должны помнить войну во Вьетнаме, когда могучая держава, с новейшим вооружением, огромным финансовым ресурсом была разбита маленькими, невзрачными вьетнамцами. Десятки тысяч солдат США погибли, огромное число вернулось с физическими и психологическими травмами".
В итоге, отметил Махатхир, "Америка этими жертвами не получила ничего такого, что можно было бы достичь мирными способами". "Вьетнамские солдаты, - продолжил премьер, - сражались и умирали ради своей страны, и такой патриотизм полностью оправдан. Более того, с такой же страстью будут сражаться и воины других государств, если США нападут на них".
Соединенные Штаты, по его мнению, "должны также помнить и про Ирак". "Первоначально операция планировалась на три месяца, но уже прошло почти 18 лет, и война все еще идет", - напомнил он.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7517519
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Цитата: Directrix от 15.01.2020 05:13:11Как насчет взгляда на Афган без помощи "стингерами" из США?
Посмотрел бы я на Вьетнам без помощи Советского Союза.
Посмотрел бы я на Вьетнам без помощи Советского Союза.
Не считая поставки моджахедам другого оружия разными странами.
Что примечательно, Наджибулла три года без помощи извне продержался. Ставленник же США сетует, что полгода без поддержки не продержится...