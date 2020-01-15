США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400
danilov 15 Января 2020 в 11:07:13
ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
"Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок", - сказал он.
ТАСС