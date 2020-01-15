 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Января 2020 в 11:07:13
ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

"Что касается С-400, то да: покупка, вероятно, приведет к санкциям. Так что мы советуем своим партнерам не делать таких покупок", - сказал он.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 15.01.2020 в 11:55:18   # 738841
Ну вот доминирующие позиции начинает терять США.
поощрить (1) | покарать
  htmaker 15.01.2020 в 13:11:13   # 738850
Лучше контролировать ситуацию с обороной страны самостоятельно, чем ждать от кого-то милости.
поощрить | покарать
  Джимбо 15.01.2020 в 14:20:01   # 738863
Честная конкуренция чо! Свобода, демократия(право выбора) - ценности страны террориста, которая сама их не соблюдает.
поощрить | покарать
  старик 15.01.2020 в 19:22:14   # 738895
А что Ирак член НАТО? Ведь основной аргумент "великих" против покупки ЗРК Турцией несовместимость со стандартами НАТО. Кончаются аргументы-покарать! Так же как и у местных (титусных) карателей . Вперед господа, жмите! Ну или возразите, если есть чем конечно.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь