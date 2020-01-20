Помпео: модель Сулеймани применима к России и Китаю

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danilov 20 Января 2020 в 10:43:42
https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-pompeo-soleimani/pompeo-says-soleimani-killing-part-of-new-strategy-to-deter-u-s-foes-idUSKBN1ZC2I3
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 20.01.2020 в 10:50:25 # 739250
strannikpv 20.01.2020 в 12:19:11 # 739256
Цитата: shlenchak от 20.01.2020 05:28:21
Бля они не думают что Россия и Китай могут ебнуть по США ток с большим успехом чем Иран
Бля они не думают что Россия и Китай могут ебнуть по США ток с большим успехом чем Иран
Не знаю как Китай, а Россия этого делать не будет. У правительства дети в США живут. Они ж не хотят им херовой судьбы.
Цитата: shlenchak от 20.01.2020 05:28:21
Бля они не думают что Россия и Китай могут ебнуть по США ток с большим успехом чем Иран
Бля они не думают что Россия и Китай могут ебнуть по США ток с большим успехом чем Иран
Теоретически могут конечно.
Ара горный 20.01.2020 в 13:55:23 # 739265
Цитата: КЕДЫ от 20.01.2020 07:49:00
Теоретически могут конечно.
Цитата: shlenchak от 20.01.2020 05:28:21
Бля они не думают что Россия и Китай могут ебнуть по США ток с большим успехом чем Иран
Бля они не думают что Россия и Китай могут ебнуть по США ток с большим успехом чем Иран
Теоретически могут конечно.
27 махов в теории, от Флориды камня на камне не оставят.