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Империя зла
Помпео: модель Сулеймани применима к России и Китаю
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danilov 20 Января 2020 в 10:43:42
Глава американского внешнеполитического ведомства Майкл Помпео заявил, что Вашингтон доволен операцией по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и предупредил: подобным атакам могут подвергнуться государственные деятели России и Китая. Руководитель Госдепа США Майкл Помпео сообщил, что американская администрация готова применять новую стратегию борьбы с внешними угрозами, которая была реализована при ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и к другим потенциальным противникам. Среди тех, кто может подвергнуться новым атакам, - Россия и Китай, также не исключаются повторные атаки на Иран. Главная задача Вашингтона – сдерживание враждебно настроенных государств, передает заявление Помпео Reuters.

https://www.reuters.com/article/us-iraq-security-pompeo-soleimani/pompeo-says-soleimani-killing-part-of-new-strategy-to-deter-u-s-foes-idUSKBN1ZC2I3
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 20.01.2020 в 10:50:25   # 739250
Идиот, Америку прям открыл, так любого можно грохнуть.
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  shlenchak 20.01.2020 в 11:28:21   # 739252
Бля они не думают что Россия и Китай могут ебнуть по США ток с большим успехом чем Иран
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  Konstant 20.01.2020 в 12:14:20   # 739255
Значит демократия
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  strannikpv 20.01.2020 в 12:19:11   # 739256
Пи*орам американским не живется спокойно.На*уя лезть в чужой монастырь со своим уставом
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  Dior 20.01.2020 в 12:23:13   # 739257
Цитата: shlenchak от 20.01.2020 05:28:21
Бля они не думают что Россия и Китай могут ебнуть по США ток с большим успехом чем Иран

Не знаю как Китай, а Россия этого делать не будет. У правительства дети в США живут. Они ж не хотят им херовой судьбы.
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  КЕДЫ 20.01.2020 в 13:49:00   # 739262
Цитата: shlenchak от 20.01.2020 05:28:21
Бля они не думают что Россия и Китай могут ебнуть по США ток с большим успехом чем Иран


Теоретически могут конечно.
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  Ара горный 20.01.2020 в 13:55:23   # 739265
Цитата: КЕДЫ от 20.01.2020 07:49:00
Цитата: shlenchak от 20.01.2020 05:28:21
Бля они не думают что Россия и Китай могут ебнуть по США ток с большим успехом чем Иран


Теоретически могут конечно.


27 махов в теории, от Флориды камня на камне не оставят.
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