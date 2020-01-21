Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

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danilov 21 Января 2020 в 11:14:19
В ведомстве отметили, что с наступлением вечера российские средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим засекли три небольших беспилотника, приближавшихся к базе с северо-востока.
"Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", — говорится в сообщении.
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