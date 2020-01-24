ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере

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danilov 24 Января 2020 в 16:57:30
Об этом свидетельствует выложенная в открытый доступ справка, представляющая собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год.
Публикация называется "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Автор отмечает, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников".
РИА Новости
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/BANDERA,%20STEFAN_0018.pdf
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