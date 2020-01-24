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Империя зла
ЦРУ опубликовало архивные данные об "агенте Гитлера" Бандере
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danilov 24 Января 2020 в 16:57:30
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В ЦРУ после Второй мировой войны собирали и систематизировали данные из различных источников об украинских националистах и их лидере Степане Бандере, в частности, об отношении к ним общественности, СМИ и различных политических сил.

Об этом свидетельствует выложенная в открытый доступ справка, представляющая собой перевод статьи в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год.

Публикация называется "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях.

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.

Автор отмечает, что за пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Оставленная под документом подпись гласит, что он рассекречен согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников".

РИА Новости

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/BANDERA,%20STEFAN_0018.pdf
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