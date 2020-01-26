Университет Сороса

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danilov 26 Января 2020 в 12:08:40
Сорос назвал эти проблемы близнецами, которые угрожают цивилизации. Миллиардер отметил, что спонсируемый Open Society University Network станет всемирной обучающей платформой, но там будут проводить и исследования. Организацию создадут при сотрудничестве с Центральным европейским университетом и Бард-колледжем в США.
Университет будет предоставлять доступ к качественному образованию, сфокусировавшись на «развитии критического мышления и культивировании свободы в академической среде».
«Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си Цзиньпина, председателя КНР и президента США Дональда Трампа, но и участь всего остального мира».
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