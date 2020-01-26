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Империя зла
Университет Сороса
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danilov 26 Января 2020 в 12:08:40
Джордж Сорос решил создать всемирный университет, который будет бороться с авторитарными правительствами, а также с изменением климата.

Сорос назвал эти проблемы близнецами, которые угрожают цивилизации. Миллиардер отметил, что спонсируемый Open Society University Network станет всемирной обучающей платформой, но там будут проводить и исследования. Организацию создадут при сотрудничестве с Центральным европейским университетом и Бард-колледжем в США.

Университет будет предоставлять доступ к качественному образованию, сфокусировавшись на «развитии критического мышления и культивировании свободы в академической среде».

«Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и нестабильность в мире, не будет преувеличением сказать, что 2020 год и следующие за ним несколько лет будут определять не только судьбу Си Цзиньпина, председателя КНР и президента США Дональда Трампа, но и участь всего остального мира».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 26.01.2020 в 13:02:14   # 739766
Че там с Путиним ни кто не поборется?)
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  Whirlpool 26.01.2020 в 13:03:02   # 739767
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  Absolute 26.01.2020 в 13:53:38   # 739769
Цензура на образование?)
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  старик 26.01.2020 в 19:27:43   # 739776
Даже не знаю радоваться или горевать.
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