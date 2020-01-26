Нет геев — нет IPO!

Цитата: Wolfkz от

Почему в новости нет ссылки на источник? Почему в новости нет ссылки на источник?

хорошо что подписался на рассылку новостей от ФИЛОСОФА ( он мне их дублирует ВСЕ )))как говориться утром прочёл тут ( от Данилова) а в обед получил от Философаисточник https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/391843-goldman-sachs-otkazalsya-gotovit-ipo-kompaniy-bez-zhenshchin-ili-geev-v