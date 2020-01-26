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Империя зла
Нет геев — нет IPO!
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danilov 26 Января 2020 в 12:12:15
Банк Goldman Sachs намерен ввести новые правила, согласно которым он больше не будет готовить IPO для определённых категорий компаний. К таковым банк относит бизнес-структуры, где среди руководителей нет женщин и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией или с небелым цветом кожи.

Как сообщает CNBC, глава Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон рассказал об этом на форуме в Давосе. Намерения Goldman Sachs уже вызвали резонанс в деловых кругах. В частности, профессор менеджмента бизнес-школы Бостонского университета Фред Фулкс назвал это решение «сейсмическим».

«Теперь надо ждать, как на это отреагируют крупнейшие конкуренты Goldman Sachs — JPMorgan и Morgan Stanley», — заметил он.
С 2021 года компании, желающие привлечь банк к организации IPO, должны будут иметь как минимум двоих женщин или представителей меньшинств в советах директоров, уточняет Bloomberg.

Следует отметить, что Goldman Sachs — крупнейший организатор IPO на Уолл-стрит. Кстати, в самом Goldman Sachs из 11 членов совета директоров четверо — женщины. По новому законодательству штата Калифорния, публичные компании, в советы директоров которых входят только мужчины, штрафуются на $ 100 000.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Whirlpool 26.01.2020 в 13:02:09   # 739765
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  koshkoed 26.01.2020 в 13:05:01   # 739768
Вы у работников спросите что они думают о руководстве их компаний. И всё как один будут не традиционной ориентации
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  Практичный 26.01.2020 в 17:21:53   # 739770
Быть пидорасом,желательно чёрным.- становиться модно
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  Софруджу 26.01.2020 в 18:07:44   # 739772
Что-то я забыл, что за история была. Но какому-то титулованному советскому или российскому фильму не хотели давать награды по причине, что там нет действующих лиц негров. Как бы ни "Москва слезам не верит". Почему Гоша, он же Гога, он же Жора не негр?
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  андремас 26.01.2020 в 18:26:43   # 739773
Срочно добавить в штат должность чёрного тридвараса!
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  KS 26.01.2020 в 19:08:28   # 739774
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  старик 26.01.2020 в 19:26:35   # 739775
А это разве не нарушение прав человека?
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  alpha_portal 26.01.2020 в 19:31:55   # 739777
Цитата: KS от 26.01.2020 13:08:28
Информация выше неверна!
Голдман сказал что если все мужчины( именно в контексте биологии, male); то они спонсировать не будут! Нужно женщин в совете директоров иметь
https://nypost.com/2020/01/23/goldman-sachs-will-no-longer-do-ipos-for-companies-with-all-male-boards/?utm_source=url_sitebuttons&utm_medium=site%20buttons&utm_campaign=site%20buttons

Цифровое слабоумие крепчает, что лудям напечатали в то и верят. Так что походу настоящий перевод уже не важен. Все думают что сакс сказал именно про геев
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  Wolfkz 26.01.2020 в 21:16:27   # 739779
Почему в новости нет ссылки на источник?
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  Walter 26.01.2020 в 21:29:04   # 739780
Цитата: Wolfkz от 26.01.2020 15:16:27
Почему в новости нет ссылки на источник?
потому что спиздили с российского новостного сайта.
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  едридмадрид 26.01.2020 в 22:12:14   # 739781
забанен до 27.02.2020 08:41:53
Цитата: Walter от 26.01.2020 15:29:04
Цитата: Wolfkz от 26.01.2020 15:16:27
Почему в новости нет ссылки на источник?
потому что спиздили с российского новостного сайта.


вернее так сказать
"спиздили с российского новостного сайта"
саизд..ли вместо буквы И поменяй на букву Е и получится "реальность"( новостей ) на этом сайте
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  едридмадрид 26.01.2020 в 22:15:33   # 739782
забанен до 27.02.2020 08:41:53
Цитата: Wolfkz от 26.01.2020 15:16:27
Почему в новости нет ссылки на источник?


хорошо что подписался на рассылку новостей от ФИЛОСОФА ( он мне их дублирует ВСЕ )))

как говориться утром прочёл тут ( от Данилова) а в обед получил от Философа

Goldman Sachs, крупнейший организатор IPO на Уолл-стрит, отказался работать со стартапами, в руководстве которых нет разнообразия по гендеру, цвету кожи или сексуальной ориентации

источник https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/391843-goldman-sachs-otkazalsya-gotovit-ipo-kompaniy-bez-zhenshchin-ili-geev-v
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  едридмадрид 26.01.2020 в 22:19:08   # 739783
забанен до 27.02.2020 08:41:53
вот продублирую оригинал

Goldman Sachs, крупнейший организатор IPO на Уолл-стрит, отказался работать со стартапами, в руководстве которых нет разнообразия по гендеру, цвету кожи или сексуальной ориентации
Банк Goldman Sachs не будет больше готовить IPO компаний, в руководстве которых нет женщин и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией или с не белым цветом кожи. Об этом глава Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон заявил в интервью CNBC на форуме в Давосе.

«Особое внимание будет уделяться женщинам», — подчеркнул Соломон. По его словам, новые правила вступят в силу с 1 июля.

В своем заявлении он не упомянул Азию, которая продолжает отставать от других регионов, когда дело доходит до расового, гендерного или сексуального разнообразия.

Отдельно Goldman Sachs сообщил, что с 2021 года компании, желающие привлечь банк к организации IPO, должны будут иметь как минимум двоих женщин или представителей меньшинств в советах директоров, пишет Bloomberg. Банк объяснил, что вынужден установить столь жесткие требования в связи с тем, что за последние два года на биржу вышли более 60 американских и европейских компаний, в руководстве которых не было ни одного «цветного» человека или женщины.

Профессор менеджмента в бизнес-школе Бостонского университета Фред Фулкс назвал это решение «сейсмическим». Теперь надо ждать, как на это отреагируют крупнейшие конкуренты Goldman Sachs — JPMorgan и Morgan Stanley, отметил он.

Как отмечает Bloomberg, в 2019 году почти половину руководящих вакансий в компаниях из списка S&P 500 получили женщины. В самом Goldman Sachs из 11 членов совета директоров четверо — женщины. По новому законодательству штата Калифорния, публичные компании, в советы директоров которых входят только мужчины, штрафуются на $100 000.
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  едридмадрид 26.01.2020 в 22:46:32   # 739785
забанен до 27.02.2020 08:41:53
А ВОТ САМО ОРИГИНАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ которую дал глава
американскому тв каналу на международном экономическом форуме в Давосе

https://www.cnbc.com/video/2020/01/23/goldman-sachs-ceo-ipo-diversity-squawk-box-interview.html

так что смотрите и практикуйте язык ( новости будете как говорится из первых уст из первых источников)
а не обрезки ( новостей) чего попала на этом сайте
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  Джимбо 27.01.2020 в 01:55:45   # 739786
Цитата: едридмадрид от 26.01.2020 16:15:33
Цитата: Wolfkz от 26.01.2020 15:16:27
Почему в новости нет ссылки на источник?


хорошо что подписался на рассылку новостей от ФИЛОСОФА ( он мне их дублирует ВСЕ )))

как говориться утром прочёл тут ( от Данилова) а в обед получил от Философа

Goldman Sachs, крупнейший организатор IPO на Уолл-стрит, отказался работать со стартапами, в руководстве которых нет разнообразия по гендеру, цвету кожи или сексуальной ориентации

источник https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/391843-goldman-sachs-otkazalsya-gotovit-ipo-kompaniy-bez-zhenshchin-ili-geev-v
От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется.
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