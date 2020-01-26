Нет геев — нет IPO!

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danilov 26 Января 2020 в 12:12:15
Как сообщает CNBC, глава Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон рассказал об этом на форуме в Давосе. Намерения Goldman Sachs уже вызвали резонанс в деловых кругах. В частности, профессор менеджмента бизнес-школы Бостонского университета Фред Фулкс назвал это решение «сейсмическим».
«Теперь надо ждать, как на это отреагируют крупнейшие конкуренты Goldman Sachs — JPMorgan и Morgan Stanley», — заметил он.
С 2021 года компании, желающие привлечь банк к организации IPO, должны будут иметь как минимум двоих женщин или представителей меньшинств в советах директоров, уточняет Bloomberg.
Следует отметить, что Goldman Sachs — крупнейший организатор IPO на Уолл-стрит. Кстати, в самом Goldman Sachs из 11 членов совета директоров четверо — женщины. По новому законодательству штата Калифорния, публичные компании, в советы директоров которых входят только мужчины, штрафуются на $ 100 000.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 26.01.2020 в 17:21:53 # 739770
Голдман сказал что если все мужчины( именно в контексте биологии, male); то они спонсировать не будут! Нужно женщин в совете директоров иметь
https://nypost.com/2020/01/23/goldman-sachs-will-no-longer-do-ipos-for-companies-with-all-male-boards/?utm_source=url_sitebuttons&utm_medium=site%20buttons&utm_campaign=site%20buttons
alpha_portal 26.01.2020 в 19:31:55 # 739777
Цитата: KS от 26.01.2020 13:08:28
Информация выше неверна!
Голдман сказал что если все мужчины( именно в контексте биологии, male); то они спонсировать не будут! Нужно женщин в совете директоров иметь
https://nypost.com/2020/01/23/goldman-sachs-will-no-longer-do-ipos-for-companies-with-all-male-boards/?utm_source=url_sitebuttons&utm_medium=site%20buttons&utm_campaign=site%20buttons
Информация выше неверна!
Голдман сказал что если все мужчины( именно в контексте биологии, male); то они спонсировать не будут! Нужно женщин в совете директоров иметь
https://nypost.com/2020/01/23/goldman-sachs-will-no-longer-do-ipos-for-companies-with-all-male-boards/?utm_source=url_sitebuttons&utm_medium=site%20buttons&utm_campaign=site%20buttons
Цифровое слабоумие крепчает, что лудям напечатали в то и верят. Так что походу настоящий перевод уже не важен. Все думают что сакс сказал именно про геев
едридмадрид 26.01.2020 в 22:12:14 # 739781забанен до 27.02.2020 08:41:53
Цитата: Walter от 26.01.2020 15:29:04
вернее так сказать
"спиздили с российского новостного сайта"
саизд..ли вместо буквы И поменяй на букву Е и получится "реальность"( новостей ) на этом сайте
едридмадрид 26.01.2020 в 22:15:33 # 739782забанен до 27.02.2020 08:41:53
хорошо что подписался на рассылку новостей от ФИЛОСОФА ( он мне их дублирует ВСЕ )))
как говориться утром прочёл тут ( от Данилова) а в обед получил от Философа
Goldman Sachs, крупнейший организатор IPO на Уолл-стрит, отказался работать со стартапами, в руководстве которых нет разнообразия по гендеру, цвету кожи или сексуальной ориентации
источник https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/391843-goldman-sachs-otkazalsya-gotovit-ipo-kompaniy-bez-zhenshchin-ili-geev-v
едридмадрид 26.01.2020 в 22:19:08 # 739783забанен до 27.02.2020 08:41:53
Goldman Sachs, крупнейший организатор IPO на Уолл-стрит, отказался работать со стартапами, в руководстве которых нет разнообразия по гендеру, цвету кожи или сексуальной ориентации
Банк Goldman Sachs не будет больше готовить IPO компаний, в руководстве которых нет женщин и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией или с не белым цветом кожи. Об этом глава Goldman Sachs Group Inc. Дэвид Соломон заявил в интервью CNBC на форуме в Давосе.
«Особое внимание будет уделяться женщинам», — подчеркнул Соломон. По его словам, новые правила вступят в силу с 1 июля.
В своем заявлении он не упомянул Азию, которая продолжает отставать от других регионов, когда дело доходит до расового, гендерного или сексуального разнообразия.
Отдельно Goldman Sachs сообщил, что с 2021 года компании, желающие привлечь банк к организации IPO, должны будут иметь как минимум двоих женщин или представителей меньшинств в советах директоров, пишет Bloomberg. Банк объяснил, что вынужден установить столь жесткие требования в связи с тем, что за последние два года на биржу вышли более 60 американских и европейских компаний, в руководстве которых не было ни одного «цветного» человека или женщины.
Профессор менеджмента в бизнес-школе Бостонского университета Фред Фулкс назвал это решение «сейсмическим». Теперь надо ждать, как на это отреагируют крупнейшие конкуренты Goldman Sachs — JPMorgan и Morgan Stanley, отметил он.
Как отмечает Bloomberg, в 2019 году почти половину руководящих вакансий в компаниях из списка S&P 500 получили женщины. В самом Goldman Sachs из 11 членов совета директоров четверо — женщины. По новому законодательству штата Калифорния, публичные компании, в советы директоров которых входят только мужчины, штрафуются на $100 000.
едридмадрид 26.01.2020 в 22:46:32 # 739785забанен до 27.02.2020 08:41:53
американскому тв каналу на международном экономическом форуме в Давосе
https://www.cnbc.com/video/2020/01/23/goldman-sachs-ceo-ipo-diversity-squawk-box-interview.html
так что смотрите и практикуйте язык ( новости будете как говорится из первых уст из первых источников)
а не обрезки ( новостей) чего попала на этом сайте
Цитата: едридмадрид от 26.01.2020 16:15:33От перестановки мест слагаемых, сумма не меняется.
хорошо что подписался на рассылку новостей от ФИЛОСОФА ( он мне их дублирует ВСЕ )))
как говориться утром прочёл тут ( от Данилова) а в обед получил от Философа
Goldman Sachs, крупнейший организатор IPO на Уолл-стрит, отказался работать со стартапами, в руководстве которых нет разнообразия по гендеру, цвету кожи или сексуальной ориентации
источник https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/391843-goldman-sachs-otkazalsya-gotovit-ipo-kompaniy-bez-zhenshchin-ili-geev-v
хорошо что подписался на рассылку новостей от ФИЛОСОФА ( он мне их дублирует ВСЕ )))
как говориться утром прочёл тут ( от Данилова) а в обед получил от Философа
Goldman Sachs, крупнейший организатор IPO на Уолл-стрит, отказался работать со стартапами, в руководстве которых нет разнообразия по гендеру, цвету кожи или сексуальной ориентации
источник https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/391843-goldman-sachs-otkazalsya-gotovit-ipo-kompaniy-bez-zhenshchin-ili-geev-v