Фонд Сороса платил следователям и прокурорам, которые вели дела об убийствах на Майдане – Портнов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 27 Января 2020 в 08:52:18
Об этом в своем Telegram-канале написал адвокат Андрей Портнов.
По словам юриста, информацию о выплатах он узнал на Международном экономическом форуме в Давосе.
"...Фонд Вiдродження все последние годы официально доплачивал следователям и прокурорам, расследовавшим Майдан. Иными словами, расследование убийств на Майдане целенаправленно финансировалось иностранным фондом и происходило с конкретным техническим заданием за деньги", сообщил Портнов.
Адвокат считает, что такое финансирование незаконно и всех получавших его необходимо привлечь к ответственности.
"После смены близкого к этому фонду прокурора Рябошапки нужно следственным путём установить всех причастных к получению незаконного финансирования и поставленных перед ними заданиями и целями. Надо наводить порядок во всех сферах, где за иностранные деньги проводили раскол украинского общества и мифологизацию преступников", - резюмировал юрист.
Ранее "Страна" рассказывала, кому и за что платит фонд Сороса в Украине.
https://strana.ua/news/245892-sorosovskij-fond-delal-doplaty-sledovateljam-po-delam-majdana.html
Комментарии, по рейтингу, по дате