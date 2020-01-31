В США назвали компартию Китая главной угрозой современности
Гость 31 Января 2020 в 13:03:10
Госсекретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая главной угрозой современности. Его слова в четверг, 30 января, приводит Reuters.
«Хотя мы по-прежнему должны сохранять неимоверную бдительность относительно терроризма... Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени», — заявил американский чиновник в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, которая проходит в Лондоне.
По его словам, Компартия Китая уже неоднократно давала понять, что ее повестка расходится с американскими ценностями (ценностями американских еврейских буржуа?). В связи с этим, считает Помпео, США и их западным союзникам следует постараться нарастить свою военную и технологическую мощь, чтобы быть уверенными, что в следующем веке в мире будут главенствовать демократические западные принципы.
Ранее в январе бывший советник президента США по национальной безопасности Джеймс Джонс заявил, что Китай является главной угрозой для будущего Соединенных Штатов. По его словам, КНР намерена «заменить Соединенные Штаты в качестве доминирующей культуры в мире».
Reuters