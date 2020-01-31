CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

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danilov 01 Февраля 2020 в 14:59:55
Это число увеличилось с начала этой недели, когда Пентагон сообщил о 50 диагностированных случаях.
За 22 дня, прошедших после нападения, было зарегистрировано больше случаев заболевания, поскольку продолжаются медицинские обследования почти 250 человек. На данный момент из 64 диагностированных случаев 39 вернулись на службу.
https://edition.cnn.com/2020/0…index.html
P.S. а Иран сразу заявлял про 80 пострадавших
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