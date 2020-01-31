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Империя зла
CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64
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danilov 01 Февраля 2020 в 14:59:55
Вашингтон (CNN) У шестидесяти четырех американских военнослужащих в настоящее время диагностирована легкая черепно-мозговая травма после ракетного нападения Ирана на военную базу Аль-Асад в Ираке 8 января, по словам двух официальных лиц США, осведомленных о последней информации.





Это число увеличилось с начала этой недели, когда Пентагон сообщил о 50 диагностированных случаях.
За 22 дня, прошедших после нападения, было зарегистрировано больше случаев заболевания, поскольку продолжаются медицинские обследования почти 250 человек. На данный момент из 64 диагностированных случаев 39 вернулись на службу.

https://edition.cnn.com/2020/0…index.html

P.S. а Иран сразу заявлял про 80 пострадавших
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