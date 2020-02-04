Не помогают и раздувают панику

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danilov 04 Февраля 2020 в 10:31:10
Соединенные Штаты намеренно «раздувают панику» из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV и эвакуируют своих граждан с территории Китая, вместо того чтобы предложить Пекину существенную помощь в борьбе с распространением ранее неизвестной пневмонии. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, передает Reuters.
США стали первой страной, которая начала эвакуацию, выпустила предупреждение о поездках американцев в Китай и запретила въезд недавно посещавшим КНР иностранцам. В Вашингтоне «непрерывно распространяли панику», сказала Чуньин, отметив, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступала против запретов на торговлю и поездки.
«Именно такие развитые страны, как Соединенные Штаты, обладающие достаточными средствами для предотвращения эпидемий, стали лидерами в установлении чрезмерных ограничений вопреки рекомендациям ВОЗ», — заметила представитель МИДа. По ее словам, другие государства, столкнувшиеся с вирусом, должны принимать «разумные, спокойные и научно обоснованные решения».
Чуньин заявила, что на фоне распространения эпидемии коронавируса Вашингтон «переходит от чрезмерной уверенности к страху и чрезмерной реакции». «Власти США не оказали нам помощи, но при этом были первыми, кто эвакуировал персонал из своего консульства в Ухане», — указала она (цитата по Bloomberg). Запрет на въезд в Соединенные Штаты иностранцев, посещавших Китай в последние 14 дней, говорит о нарушении гражданских прав, а не снижает риск заболеваний новым коронавирусом, отметили в МИДе.
https://www.rbc.ru/politics/03/02/2020/5e3810f69a794793f6d962c7