Конгресс заподозрил Трампа в желании отдать России Аляску

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Февраля 2020 в 09:43:02
- Он может предложить русским Аляску в обмен на поддержку на следующих выборах или решит переехать на постоянной основе в Мар-а-Лаго (поместье во Флориде. - Ред.), передав управление страной Джареду Кушнеру (зятю. - Ред.) и делегировав ему решение о том, вести ли им войну (видимо, с Ираном. - Ред.), - на полном серьезе вещал демократ на слушании об импичменте.
Примечательно, что тема Аляски в России и Америке недавно всплывала исключительно благодаря пранкерам. Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) звонил губернатору Майку Данливи под видом тогдашних украинских властей и предупреждали о «русской угрозе»: якобы Владимир Путин и Дональд Трамп заключили «пакт Расторгуева» (лидер «Любэ» там фигурировал как спецпредставитель России по Аляске), и Москва готовится к аннексии американского штата с помощью фейкового референдума и «бани, водки, гармони и лосося». «У них земля будет гореть под ногами», - мрачно обещал губернатор и благодарил «украинцев» за информацию.
- Такое впечатление, что конгрессмен Шифф черпает информацию исключительно из наших пранков, - поделился с «КП» Владимир Кузнецов. - Политик и так стал посмешищем в США после истории, когда мы пару лет назад от имени украинских властей рассказали ему о якобы имеющемся у Путина компромате на Трампа в виде фото в стиле «ню» американского президента. Теперь неудачливый конгрессмен зачем-то полностью повторил тему нашего пранка с губернатором Аляски.
https://www.nsk.kp.ru/daily/27087/4159578/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 05.02.2020 06:10:25
теперь Николая Расторгуева включат в санкционный список.))
теперь Николая Расторгуева включат в санкционный список.))
Ну что же вы раньше времени, еще с Крымом шумиха не утихла!?