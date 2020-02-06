Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении "переписать международный порядок"

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danilov 07 Февраля 2020 в 14:10:50
Глава Пентагона назвал РФ и КНР "ревизионистскими державами, которые пытаются переписать международный порядок и нормы". Эспер заявил о якобы имевшем место со стороны Москвы и Пекина "нарушении суверенитета своих соседей, небольших государств" с целью "получения стратегических преимуществ".
В числе приписываемых России методик министр назвал "гибридную войну как средство расширения регионального влияния", а также "злонамеренные кибероперации", о которых в Вашингтоне говорят со времени расследования будто бы происходившего вмешательства в президентские выборы 2016 года и подтверждение которым не нашла комиссия спецпрокурора, бывшего директора ФБР Роберта Мюллера. Китай же глава Минобороны обвинил в "краже интеллектуальной собственности" и оказании давления на другие страны при помощи экономической инициативы "Один пояс - один путь".
Как ранее отмечал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, действия, которые США считают недопустимыми для других, однако входят в число их собственных полномочий, согласно продвигаемой Вашингтоном доктрины "порядка, основанного на правилах", подменяющего собой международное право. В числе таких "полномочий", указывал Патрушев, военные интервенции в другие страны, вмешательство в их внутренние дела.
В Пекине также уже отвечали на обвинения США, отмечая, что они полностью безосновательны, а стратегия Белого дома - "ложная и насильственная". На международной арене, как подчеркивала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Китай занимается "справедливой борьбой" за свои неотъемлемые права.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7704391
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