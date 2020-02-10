Швейцарцы поддержали закон о криминализации гомофобии

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danilov 10 Февраля 2020 в 10:49:27
Депутат федерального парламента Матиас Рейнард назвал итоги референдума «важным сигналом» о том, что Швейцария больше не готова терпеть «ненависть». Проявление гомофобии в стране теперь приравняли к расизму и признали уголовным преступлением, наказание за которое может составить до трех лет тюрьмы. Под статью подпадают также публичные высказывания, направленные против ЛГБТ, которые до этого считались законными. Против инициативы выступили лишь три кантона.
Закон, одобренный на референдуме, был поддержан парламентом еще в 2018 году. Однако против документа выступила Швейцарская национальная партия и консервативные активисты, которые потребовали провести референдум. По мнению противников закона, расширение нормы, которая предусматривает уголовное наказание за дискриминацию по религиозному и расовому признаку, может ограничить свободу слова. Кроме того, они посчитали понятие «гендерная идентичность», которое используется в документе, слишком расплывчатым и выразили опасения, что новая норма приведет к злоупотреблениям.
После принятия закона активисты, выступавшие против, призвали применять его только в крайних случаях и не допустить подачи излишнего числа исков.
http://www.rfi.fr/ru/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0/20200209-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%C2%A0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B8?ref=tw_i
Комментарии, по рейтингу, по дате
- Нет!!
- Ты что гомофоб?!
И на 2 года в тюрьму.
Цитата: Pole13 от 10.02.2020 05:33:58
Обратите внимание, раньше гомосеки боролись против ущемления их прав, в итоге добились. Казалось бы всё, успокойтесь, но нет же, они продолжают чего то еще добиваться, теперь ущемляя права НОРМАЛЬНЫХ людей.
Обратите внимание, раньше гомосеки боролись против ущемления их прав, в итоге добились. Казалось бы всё, успокойтесь, но нет же, они продолжают чего то еще добиваться, теперь ущемляя права НОРМАЛЬНЫХ людей.
Представляете, что если это норма в будущем для них будет обязательным? То есть, если ты не гомосек, то тебе откажут в страховании и других льготах, не будут предоставлять социальные пакеты, услуги и др.?! Того гляди, с таким темпами добьются же!
Цитата: jumanjiqz от 10.02.2020 06:02:25
Представляете, что если это норма в будущем для них будет обязательным? То есть, если ты не гомосек, то тебе откажут в страховании и других льготах, не будут предоставлять социальные пакеты, услуги и др.?! Того гляди, с таким темпами добьются же!
Цитата: Pole13 от 10.02.2020 05:33:58
Обратите внимание, раньше гомосеки боролись против ущемления их прав, в итоге добились. Казалось бы всё, успокойтесь, но нет же, они продолжают чего то еще добиваться, теперь ущемляя права НОРМАЛЬНЫХ людей.
Обратите внимание, раньше гомосеки боролись против ущемления их прав, в итоге добились. Казалось бы всё, успокойтесь, но нет же, они продолжают чего то еще добиваться, теперь ущемляя права НОРМАЛЬНЫХ людей.
Представляете, что если это норма в будущем для них будет обязательным? То есть, если ты не гомосек, то тебе откажут в страховании и других льготах, не будут предоставлять социальные пакеты, услуги и др.?! Того гляди, с таким темпами добьются же!
Я думаю вряд ли. Гомосеки пытаются внушить что их много, чуть ли не 10% населения планеты. На самом деле их 1-2%.
Кстати в фильме "Власть" показали почему в сша им дали свободу, зачастую чиновники, а чаще их дети были гомосеками.
Гомосятина является мощным объединяющим фактором, который сильнее родственных и других связей. Можно сказать они международная группировка добивающаяся своих целей. К сожелению многие страны этого не понимают
Охуеть, 63,1% пид@расов в стране.Один есть и на титусе, он плюсанул новость.