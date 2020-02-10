Швейцарцы поддержали закон о криминализации гомофобии

Цитата: Pole13 от

Обратите внимание, раньше гомосеки боролись против ущемления их прав, в итоге добились. Казалось бы всё, успокойтесь, но нет же, они продолжают чего то еще добиваться, теперь ущемляя права НОРМАЛЬНЫХ людей. Обратите внимание, раньше гомосеки боролись против ущемления их прав, в итоге добились. Казалось бы всё, успокойтесь, но нет же, они продолжают чего то еще добиваться, теперь ущемляя права НОРМАЛЬНЫХ людей.

Представляете, что если это норма в будущем для них будет обязательным? То есть, если ты не гомосек, то тебе откажут в страховании и других льготах, не будут предоставлять социальные пакеты, услуги и др.?! Того гляди, с таким темпами добьются же!