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Империя зла
Кучно пошли
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danilov 11 Февраля 2020 в 12:55:22
В США на телеканале One America News, близком к Республиканской партии, был показан документальный фильм "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства".
Его автором стал бывший советник Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто.
В 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли тогдашнего президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о связях семьи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании "Бурисма", вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США.
В сети уже появилась версия данного фильма с переводом на русский язык:



Кроме того, появилось новое расследование Гленна Бека: "Украина. Последний кусочек пазла. Вопрос на миллиард долларов.", также обвиняющее администрацию Обамы в украинском майдане.



Цитата в переводе:

Это очень длинное видео, но его нужно смотреть, если вы действительно хотите знать, что произошло на Украине. Гленн Бек связывает все точки, когда он расследует денежные цепочки, и у него есть документы FOIA, которые начали процесс соединения, казалось бы, разрозненных событий.

Если у вас нет фактов, вы не можете предъявлять обвинения, а он их имеет.

Администрация Обамы использовала доллары прямо из казначейства США для ведения прокси войны с Россией через коррумпированных олигархов, коррумпированных банков и подставные компании, а также Джо и Хантера Байдена. Все это обошло Конгресс США, и это то, о чем демократы не хотят, чтобы вы знали.

Причем, в этом расследовании приведены не просто факты, а документы с подписями.

Похоже медийные псы Трампа, после завершения импичмента пошли в атаку на демократов, и это может закончиться для демократов очень печальным проигрышем во всех ветвях власти в 2020 году. Если только они не найдут какой-то ответный компромат против Трампа. Впрочем, компромат к Трампу, как и к раннему Ельцину не липнет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 11.02.2020 в 13:31:57   # 740897
Всем этим расследователям, а также Обамам, Трампам, Байденам, республиканцам и демократам наплевать на Украину и ее народ, это разменная монета в их политических играх. Ну, журналисты еще пытаются бабла заработать на своих расследованиях.
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  kubik 11.02.2020 в 13:35:05   # 740898
https://oper.ru/news/read.php?t=1051622679
тут еще показывает, на Ютьюбе уже нет.
Очень любопытно смотреть , как образец предвыборной агитации в США.
Как известно пропаганды в США нет.
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