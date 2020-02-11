Кучно пошли

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danilov 11 Февраля 2020 в 12:55:22
Его автором стал бывший советник Дональда Трампа политический эксперт Майкл Капуто.
В 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли тогдашнего президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о связях семьи экс-вице-президента Джо Байдена с коррупционными махинациями в компании "Бурисма", вмешательстве высокопоставленных украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США.
В сети уже появилась версия данного фильма с переводом на русский язык:
Кроме того, появилось новое расследование Гленна Бека: "Украина. Последний кусочек пазла. Вопрос на миллиард долларов.", также обвиняющее администрацию Обамы в украинском майдане.
Цитата в переводе:
Это очень длинное видео, но его нужно смотреть, если вы действительно хотите знать, что произошло на Украине. Гленн Бек связывает все точки, когда он расследует денежные цепочки, и у него есть документы FOIA, которые начали процесс соединения, казалось бы, разрозненных событий.
Если у вас нет фактов, вы не можете предъявлять обвинения, а он их имеет.
Администрация Обамы использовала доллары прямо из казначейства США для ведения прокси войны с Россией через коррумпированных олигархов, коррумпированных банков и подставные компании, а также Джо и Хантера Байдена. Все это обошло Конгресс США, и это то, о чем демократы не хотят, чтобы вы знали.
Причем, в этом расследовании приведены не просто факты, а документы с подписями.
Похоже медийные псы Трампа, после завершения импичмента пошли в атаку на демократов, и это может закончиться для демократов очень печальным проигрышем во всех ветвях власти в 2020 году. Если только они не найдут какой-то ответный компромат против Трампа. Впрочем, компромат к Трампу, как и к раннему Ельцину не липнет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
тут еще показывает, на Ютьюбе уже нет.
Очень любопытно смотреть , как образец предвыборной агитации в США.
Как известно пропаганды в США нет.