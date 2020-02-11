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Империя зла
Уже 100 контуженных
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danilov 11 Февраля 2020 в 13:00:31
Как минимум 109 американских военнослужащих получили контузии при ракетном ударе Ирана по американской базе в Ираке. Это на 45 человек больше, чем в прошлом отчете.
По данным пресс-службы, 76 человек уже вернулись к исполнению обязанностей. В Германию для более тщательного обследования были направлены в общей сложности 27 человек, 21 из них впоследствии переправили в США, состояние пятерых продолжают оценивать врачи, один уже вернулся в Ирак к месту несения службы.

https://www.reuters.com/article/us-usa-pentagon-tbi-exclusive/exclusive-more-than-100-u-s-troops-diagnosed-with-brain-injuries-from-iran-attack-officials-idUSKBN2041ZK
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 11.02.2020 в 13:36:23   # 740899
Я думал они с рождения контуженные
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  Hairless 11.02.2020 в 13:37:07   # 740900
Нормально так.
Сначала - "никто не пострадал".
Потом - все больше и больше контуженных.
Похоже, у них там контузия распространяется воздушно-капельным путем.
Или половым.
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