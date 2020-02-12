Власти Филиппин уведомили США о расторжении военного договора VFA

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danilov 12 Февраля 2020 в 11:33:33
«Заместитель главы миссии посольства США в Маниле получил уведомление о прекращении VTA. Исходя из дипломатической вежливости дальнейших заявлений касательно развития ситуации не будет», — написал руководитель внешнеполитического ведомства.
Ранее заместитель главы МИД Филиппин Бригидо Дулай заявил, что соответствующее уведомление было подписано министром страны по распоряжению президента Родриго Дутерте, сообщает телеканал «360».
В конце прошлого месяца филиппинский лидер Дутерте пригрозил отменой соглашения с Белым домом о размещении американских войск и военной техники на территории страны — Visiting Forces Agreement (VFA) — на фоне лишения филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы. Дутерте дал американским властям 30 дней на пересмотр вопроса с визой филиппинского сенатора. Позднее он запретил членам правительства совершать поездки в США, а также решил не ехать на «специальный саммит» АСЕАН.
https://riafan.ru/1249773-vlasti-filippin-uvedomili-ssha-o-rastorzhenii-voennogo-dogovora-vfa