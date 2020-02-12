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Империя зла
Власти Филиппин уведомили США о расторжении военного договора VFA
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danilov 12 Февраля 2020 в 11:33:33
Манила, 11 февраля. Власти Филиппин официально проинформировали Вашингтон о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA). Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел страны Теодоро Локсин.

«Заместитель главы миссии посольства США в Маниле получил уведомление о прекращении VTA. Исходя из дипломатической вежливости дальнейших заявлений касательно развития ситуации не будет», — написал руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее заместитель главы МИД Филиппин Бригидо Дулай заявил, что соответствующее уведомление было подписано министром страны по распоряжению президента Родриго Дутерте, сообщает телеканал «360».

В конце прошлого месяца филиппинский лидер Дутерте пригрозил отменой соглашения с Белым домом о размещении американских войск и военной техники на территории страны — Visiting Forces Agreement (VFA) — на фоне лишения филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы. Дутерте дал американским властям 30 дней на пересмотр вопроса с визой филиппинского сенатора. Позднее он запретил членам правительства совершать поездки в США, а также решил не ехать на «специальный саммит» АСЕАН.

https://riafan.ru/1249773-vlasti-filippin-uvedomili-ssha-o-rastorzhenii-voennogo-dogovora-vfa
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 12.02.2020 в 19:25:58   # 741014
Вот пример для подражания европейским трусливым лидерам!
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  arhar 12.02.2020 в 19:54:06   # 741022
наивность старика просто поражает...
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