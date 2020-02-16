Биньямин Нетанияху шутит: «Возможно, Сирию бомбили ВВС Бельгии»

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философ 16 Февраля 2020 в 22:44:29
Согласно Сирийскому центру мониторинга прав человека, атаки были предприняты на 5 объектов, некоторые ракеты были уничтожены системами ПВО, некоторые попали в цель. В результате погибло 7 бойцов сирийской армии и иранских ополченцев.
Биньямин Нетанияху в интервью «Радио Хайфа» сказал, что Израиль проводит антииранскую политику «любой ценой» и препятствует распространению Ирана в регионе.
Относительно ночного налета он сказал, что не имел в виду конкретные события: «Может, это были ВВС Бельгии, спросите у них».
На протяжении последних месяцев Нетанияху не раз критиковали за нарушение «политики молчания». Израиль крайне редко признается в каких-либо акциях, совершенных в соседних странах. Это важно, чтобы не давать официального повода к вооруженному ответу и международному осуждению. Заговор молчания в последнее время стал нарушать Биньямин Нетанияху, чтобы показать силу его правительства в период бесконечных выборов. На этот раз напрямую признаваться он не стал.
Атака на Дамаск произошла в ночь на 14 февраля. Об этом утром передали сирийские СМИ.
Кстати, похожую тактику использует также российское руководство, которое не признается в присутствии русских войск в Украинском государстве, финансовом снабжении «частной» армии Вагнера, которая действует в Сирии и странах Африки, уничтожении противников режима за рубежом. По последним располагаемым сведениям на данный момент сирийских корреспондентов, целью удара стали склады с боеприпасами.
https://news.israelinfo.co.il/world/84689
http://belrynok.ru/2020/02/vozmozhno-siriyu-bombili-vvs-belgii-binyamin-netaniyahu/
https://forbes.kz/news/2020/02/14/newsid_219065