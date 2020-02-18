Нидерландская разведка не обнаружила на месте крушения MH17 ни одного «Бука»

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Hairless 18 Февраля 2020 в 10:21:21
Согласно документу, самолет пролетал вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией «Буков». По словам основателя Bonanza Media Макса ван дер Верффа, ранее не было известно о том, что голландская сторона знала о расположении комплексов во время конфликта.
«Голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного “Бука” поблизости от места крушения MH17», — пояснил журналист.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7782395
Комментарии, по рейтингу, по дате
chimkentec 19.02.2020 в 20:33:32 # 741427
До суда-то меньше трех недель осталось.