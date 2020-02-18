 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Нидерландская разведка не обнаружила на месте крушения MH17 ни одного «Бука»
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Hairless 18 Февраля 2020 в 10:21:21
Служба военной разведки и безопасности Нидерландов не обнаружила на месте крушения малайзийского Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук». Об этом говорится в документе разведки, опубликованном изданием Bonanza Media, передает ТАСС.

Согласно документу, самолет пролетал вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией «Буков». По словам основателя Bonanza Media Макса ван дер Верффа, ранее не было известно о том, что голландская сторона знала о расположении комплексов во время конфликта.

«Голландская сторона в своих документах приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении ни одного “Бука” поблизости от места крушения MH17», — пояснил журналист.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7782395
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 19.02.2020 в 13:10:03   # 741399
Упс... не красиво вышло, надо бы извиниться, но кто сейчас об этом вспомнит? С*КИ...
поощрить (1) | покарать
  ГОРЫНЫЧ 19.02.2020 в 13:25:18   # 741405
Вот это поворот! Если нет "буков", то "Гиркин и ко"- не при делах. С земли MH17 не сбивали, возвращаемся к варианту с СУ-27 майдаунских ВВС, тем более, с диспетчерами и записями переговоров, вообще полный швах. Однако, подставлять режим майдаунов, "прогрессивной" Европе неудобно, поэтому ждёмс, какой выход придумают западные "партнёры". Ну, например НЛО- неплохой вариант.
поощрить | покарать
  старик 19.02.2020 в 19:48:30   # 741423
Разведка поперек государства? Это интересно!
поощрить | покарать
  chimkentec 19.02.2020 в 20:33:32   # 741427
Ничего интересного - очередной вброс типа диспетчера Карлоса и фотографии двухкилометрового Боинга.
До суда-то меньше трех недель осталось.

поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь