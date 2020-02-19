Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить акционерам «ЮКОСа» $50 млрд

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Гость 18 Февраля 2020 в 15:50:24
https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5e4baf7a9a79479b96deca3e?from=from_main
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 19.02.2020 03:20:15
Эх, СССР бы положил большой и толстый на всякие международные суды...
Эх, СССР бы положил большой и толстый на всякие международные суды...
Да и сейчас некоторые из республик бывшего союза ложат большой и толстый на всё международное... пока за яйца их правителей не схватят
Своими словами, если не согласны, исполнять решения каких либо судов иностранных, не обязательно.
toliktommy 19.02.2020 в 16:01:51 # 741414
Эта история тянется уже долгие годы. Три зарегистрированные в оффшорах и контролируемые российскими гражданами компании (Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd — первые 2 принадлежат Леониду Невзлину) обвиняют РФ в «экспроприации инвестиций» и требуют компенсации на основании Договора к Европейской Энергетической хартии. Позиция России состоит в том, что РФ не является участницей этого договора, а потому его нормы к ней никакого отношения не имеют.
Цитата: toliktommy от 19.02.2020 10:01:51и это правильно, пусть в своем корпоративном пандемониуме решают какие черти каким чертям чего должны.
Минюст РФ официально заявил, что обжалует в Верховном суде Нидерландов сегодняшний приговор апелляционного суда Гааги, отменившего постановление окружного суда Гааги и восстановившего в силе первоначальное решение Гаагского арбитража о компенсации в $50 млрд акционерам НК ЮКОС.
Эта история тянется уже долгие годы. Три зарегистрированные в оффшорах и контролируемые российскими гражданами компании (Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd — первые 2 принадлежат Леониду Невзлину) обвиняют РФ в «экспроприации инвестиций» и требуют компенсации на основании Договора к Европейской Энергетической хартии. Позиция России состоит в том, что РФ не является участницей этого договора, а потому его нормы к ней никакого отношения не имеют.
Минюст РФ официально заявил, что обжалует в Верховном суде Нидерландов сегодняшний приговор апелляционного суда Гааги, отменившего постановление окружного суда Гааги и восстановившего в силе первоначальное решение Гаагского арбитража о компенсации в $50 млрд акционерам НК ЮКОС.
Эта история тянется уже долгие годы. Три зарегистрированные в оффшорах и контролируемые российскими гражданами компании (Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd — первые 2 принадлежат Леониду Невзлину) обвиняют РФ в «экспроприации инвестиций» и требуют компенсации на основании Договора к Европейской Энергетической хартии. Позиция России состоит в том, что РФ не является участницей этого договора, а потому его нормы к ней никакого отношения не имеют.
Нидерландская разведка не обнаружила на месте крушения MH17 ни одного «Бука»ШЕСТЬ ЛЕТ соплежуйства и притягивания за уши не существующих доказательств-вот самая объективная оценка такого с позволения сказать суда и "следствия".