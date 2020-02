Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить акционерам «ЮКОСа» $50 млрд

Минюст РФ официально заявил, что обжалует в Верховном суде Нидерландов сегодняшний приговор апелляционного суда Гааги, отменившего постановление окружного суда Гааги и восстановившего в силе первоначальное решение Гаагского арбитража о компенсации в $50 млрд акционерам НК ЮКОС.Эта история тянется уже долгие годы. Три зарегистрированные в оффшорах и контролируемые российскими гражданами компании (Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd — первые 2 принадлежат Леониду Невзлину) обвиняют РФ в «экспроприации инвестиций» и требуют компенсации на основании Договора к Европейской Энергетической хартии. Позиция России состоит в том, что РФ не является участницей этого договора, а потому его нормы к ней никакого отношения не имеют.