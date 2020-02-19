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Империя зла
Суд в Нидерландах обязал Россию выплатить акционерам «ЮКОСа» $50 млрд
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Гость 18 Февраля 2020 в 15:50:24
Апелляционый суд в Нидерландах вынес решение, в соответствии с которым бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС должна быть выплачена компенсация в $50 млрд, сообщает Reuters.

https://www.rbc.ru/society/18/02/2020/5e4baf7a9a79479b96deca3e?from=from_main
Комментарии, по рейтингу, по дате
  NBE 19.02.2020 в 09:20:15   # 741375
Эх, СССР бы положил большой и толстый на всякие международные суды...
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  Dragon 19.02.2020 в 10:59:45   # 741391
Цитата: NBE от 19.02.2020 03:20:15
Эх, СССР бы положил большой и толстый на всякие международные суды...


Да и сейчас некоторые из республик бывшего союза ложат большой и толстый на всё международное... пока за яйца их правителей не схватят
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  андремас 19.02.2020 в 11:49:36   # 741395
Поправки в Конституцию, могу ошибаться, проверять лень, ст. 79, по моему.
Своими словами, если не согласны, исполнять решения каких либо судов иностранных, не обязательно.
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  Dior 19.02.2020 в 13:14:33   # 741403
Что-то подозрительно часто выплатами РФ стала заниматься. То Нафтогазу, теперь ЮКОСу.
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  ГОРЫНЫЧ 19.02.2020 в 13:28:32   # 741407
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  Skype 19.02.2020 в 13:30:28   # 741409
Это сейчас так откаты разыгрывают, сложноя схема однако и не подкопаться
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  toliktommy 19.02.2020 в 16:01:51   # 741414
Минюст РФ официально заявил, что обжалует в Верховном суде Нидерландов сегодняшний приговор апелляционного суда Гааги, отменившего постановление окружного суда Гааги и восстановившего в силе первоначальное решение Гаагского арбитража о компенсации в $50 млрд акционерам НК ЮКОС.

Эта история тянется уже долгие годы. Три зарегистрированные в оффшорах и контролируемые российскими гражданами компании (Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd — первые 2 принадлежат Леониду Невзлину) обвиняют РФ в «экспроприации инвестиций» и требуют компенсации на основании Договора к Европейской Энергетической хартии. Позиция России состоит в том, что РФ не является участницей этого договора, а потому его нормы к ней никакого отношения не имеют.
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  Zoggyla 19.02.2020 в 18:04:46   # 741417
Цитата: toliktommy от 19.02.2020 10:01:51
Минюст РФ официально заявил, что обжалует в Верховном суде Нидерландов сегодняшний приговор апелляционного суда Гааги, отменившего постановление окружного суда Гааги и восстановившего в силе первоначальное решение Гаагского арбитража о компенсации в $50 млрд акционерам НК ЮКОС.

Эта история тянется уже долгие годы. Три зарегистрированные в оффшорах и контролируемые российскими гражданами компании (Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd — первые 2 принадлежат Леониду Невзлину) обвиняют РФ в «экспроприации инвестиций» и требуют компенсации на основании Договора к Европейской Энергетической хартии. Позиция России состоит в том, что РФ не является участницей этого договора, а потому его нормы к ней никакого отношения не имеют.
и это правильно, пусть в своем корпоративном пандемониуме решают какие черти каким чертям чего должны.
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  строитель 19.02.2020 в 19:06:34   # 741419
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  старик 19.02.2020 в 19:39:46   # 741420
Да здравствует самый независимый и честный суд педерландов! Они хоть бы договаривались между собой: один суд присуждает одно, а другой- другое. Особенно "положительно" характеризует суд педерландов вот это: Quote:
Нидерландская разведка не обнаружила на месте крушения MH17 ни одного «Бука»
ШЕСТЬ ЛЕТ соплежуйства и притягивания за уши не существующих доказательств-вот самая объективная оценка такого с позволения сказать суда и "следствия".
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  arhar 19.02.2020 в 23:18:33   # 741434
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