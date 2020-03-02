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Империя зла
Мигранты использовали против греческих полицейских гранаты с газом
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danilov 02 Марта 2020 в 16:15:34
АФИНЫ, 29 фев – РИА Новости. Нелегальные мигранты, пытавшиеся незаконно попасть из Турции в Грецию в районе Эвроса, использовали против полиции Греции гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.


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Гранаты продемонстрировали журналистам в регионе греческие полицейские, сообщает корреспондент Sputnik Греция с места событий. Пока не известно, как они оказались у мигрантов.

Мигранты неоднократно пытались прорваться через границы и вступали в столкновения с полицией.

По официальным данным правительства Греции, пресечено более 4 тысяч попыток проникнуть на территорию страны. Как заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас, Греция столкнулась с организованной, массовой, незаконной попыткой нарушения границ и выдержала ее. По его словам, 66 прошедших мигрантов задержаны.

Турция заявила накануне, что больше не может сдерживать мигрантов и беженцев, желающих попасть в Европу. После этого большие группы люди потянулись к границе. Греция перекрыла границы и направила военную технику, чтобы не допустить мигрантов.

https://ria.ru/20200229/1565568944.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 03.03.2020 в 00:53:36   # 742052
Блядь ебашьте со всех стволов, нарушение гос границы, почему у нас если например кто то с Киргизии рванул сразу огонь открывают?! Так же надо делать палить из всех стволов
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  едридмадрид 03.03.2020 в 01:17:03   # 742053
Цитата: shlenchak от 02.03.2020 18:53:36
Блядь ебашьте со всех стволов, нарушение гос границы, почему у нас если например кто то с Киргизии рванул сразу огонь открывают?! Так же надо делать палить из всех стволов

да так сильно не переживай

Новость не полная

греческие полицаи "завалили" одного мигранта, тот попытался через границу перейти, там его тяжело ранили ( смертельно) труп на территорию Турции оттащили, вернее он сегодня 2 скончался
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