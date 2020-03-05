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Империя зла
Турецкий спецназ атаковал пограничников Греции слезоточивым газом — видео
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danilov 05 Марта 2020 в 10:46:33
Власти Греции распространили 4 марта, видеозапись, из которой следует, что турецкий полицейский спецназ выстреливает в греческих пограничников канистрами со слезоточивым газом, которые держат оборону от прорывающихся через границу нелегальных мигрантов на КПП «Кастаньес», передаёт Reuters.



Афины, поддерживаемые Евросоюзом, обвиняют Анкару в умышленном направлении потоков беженцев в Грецию после того, как 27 февраля в сирийской провинции Идлиб в результате удара ВВС Сирии погибли 36 турецких военнослужащих. На прошлой неделе Турция заявила, что больше не будет придерживаться соглашения 2016 года с ЕС о том, чтобы держать мигрантов на своей территории в обмен на финансовую помощь Брюсселя.

Видео показывает турецких спецназовцев за щитами, выстроившихся в один ряд и запускающих слезоточивый газ в направлении греческой территории.

Представитель службы безопасности Греции сообщил Reuters, что турецкие полицейские пытались оттеснить греческие силы с другой стороны, чтобы предоставить мигрантам больше шансов для проникновения через границу. «Вторая причина — спровоцировать нас», — добавил собеседник агентства.

У турецкой стороны своя версия инцидента. По словам сотрудника службы безопасности Турции, его коллеги «реагировали слезоточивым газом на греческую полицию, стреляющую в мигрантов». «Турецкая полиция никогда не преследовала мигрантов, они стремились защитить мигрантов от греческого огня», — утверждает он.

Как сообщало EADaily, полиция Греции ранее применила в отношении мигрантов, пытающихся перелезть через колючую проволоку со стороны Турции, специальную синюю краску. Это делалось, чтобы можно было идентифицировать любого, кто смог самостоятельно пересечь заслон.

Ситуация в районах КПП «Пазаркуле» (Турция) и «Кастаньес» (Греция) остаётся крайне напряжённой. По данным МВД Турции, число мигрантов, перешедших за последние дни с турецкой территории в Грецию, превысило 130 тысяч. Официальные лица в Афинах отмечают, что турецкие пограничники на пунктах пропуска «просто исчезли», а власти Турции не только не препятствуют, но и активно помогают мигрантам в попытках пересечь границу с Грецией.

https://eadaily.com/ru/news/2020/03/04/tureckiy-specnaz-atakoval-pogranichnikov-grecii-slezotochivym-gazom-video
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 05.03.2020 в 11:50:54   # 742237
Турция вобще че то разшлась
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  SPYKER X 05.03.2020 в 12:45:47   # 742245
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Турция вобще че то разшлась

Внутренне-политические игры Эрдогана!
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