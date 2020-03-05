Турецкий спецназ атаковал пограничников Греции слезоточивым газом — видео

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danilov 05 Марта 2020 в 10:46:33
Афины, поддерживаемые Евросоюзом, обвиняют Анкару в умышленном направлении потоков беженцев в Грецию после того, как 27 февраля в сирийской провинции Идлиб в результате удара ВВС Сирии погибли 36 турецких военнослужащих. На прошлой неделе Турция заявила, что больше не будет придерживаться соглашения 2016 года с ЕС о том, чтобы держать мигрантов на своей территории в обмен на финансовую помощь Брюсселя.
Видео показывает турецких спецназовцев за щитами, выстроившихся в один ряд и запускающих слезоточивый газ в направлении греческой территории.
Представитель службы безопасности Греции сообщил Reuters, что турецкие полицейские пытались оттеснить греческие силы с другой стороны, чтобы предоставить мигрантам больше шансов для проникновения через границу. «Вторая причина — спровоцировать нас», — добавил собеседник агентства.
У турецкой стороны своя версия инцидента. По словам сотрудника службы безопасности Турции, его коллеги «реагировали слезоточивым газом на греческую полицию, стреляющую в мигрантов». «Турецкая полиция никогда не преследовала мигрантов, они стремились защитить мигрантов от греческого огня», — утверждает он.
Как сообщало EADaily, полиция Греции ранее применила в отношении мигрантов, пытающихся перелезть через колючую проволоку со стороны Турции, специальную синюю краску. Это делалось, чтобы можно было идентифицировать любого, кто смог самостоятельно пересечь заслон.
Ситуация в районах КПП «Пазаркуле» (Турция) и «Кастаньес» (Греция) остаётся крайне напряжённой. По данным МВД Турции, число мигрантов, перешедших за последние дни с турецкой территории в Грецию, превысило 130 тысяч. Официальные лица в Афинах отмечают, что турецкие пограничники на пунктах пропуска «просто исчезли», а власти Турции не только не препятствуют, но и активно помогают мигрантам в попытках пересечь границу с Грецией.
https://eadaily.com/ru/news/2020/03/04/tureckiy-specnaz-atakoval-pogranichnikov-grecii-slezotochivym-gazom-video
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 05.03.2020 в 11:50:54 # 742237
Турция вобще че то разшлась
Внутренне-политические игры Эрдогана!