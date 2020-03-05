Польский депутат: погромы евреев были полезны

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danilov 06 Марта 2020 в 09:34:45
Корвин-Микке, ведущий член коалиции ультраправых партий под названием «Конфедерация свободы и независимости», 27 февраля выступал в программе новостей на польском телеканале «Polsat», говоря о последствиях эпидемии коронавируса. В своем интервью Корвин-Микке сказал, что у коронавируса есть свои преимущества, поскольку он уничтожает слабых в рамках естественного отбора и улучшает генофонд человечества.
Не удовлетворившись этими комментариями, депутат от «Конфедерации» попытался доказать свою точку зрения, указав на еврейскую историю. Корвин-Микке сказал, что кровавые еврейские погромы в Европе имели положительный результат, потому что слабые в еврейской общине погибли, а сильные выжили, подразумевая, что это улучшило положение еврейского народа. Затем он пошел еще дальше, сказав, что раввины даже поддерживали такие погромы, чтобы воспользоваться преимуществами «естественного отбора» таких массовых убийств.
Видео с комментариями Корвина-Микке было размещено на странице «Конфедерации» в «Фейсбуке». У Корвина-Микке есть целая история комментариев искажающих Холокост и комментариев антисемитского характера. В 2013 году он сказал, что Адольф Гитлер, вероятно, не знал о Холокосте, а в 2019 году опротестовал решение о запрете въезда в Польшу отрицателя Холокоста Дэвида Ирвинга. Он также обвинил британских еврейских активистов в «работе на масонов» после того, как международные СМИ транслировали видеозапись ежегодного антисемитского ритуала на Пасху в небольшом городке Прухник, во время которого жители избивали чучело еврея, изображающее Иуду Искариота.
https://www.jpost.com/International/Polish-MP-says-Pogroms-were-good-for-Jews-assisted-natural-selection-619640
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